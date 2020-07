Omofobia in Italia, 15 denunce pubbliche negli ultimi 30 giorni: questa non sarebbe un’emergenza?

“Non possiamo dire che oggi, nella realtà italiana, gli omosessuali siano discrimianti”.

Partiamo da questa indecente dichiarazione di Giorgia Meloni, fatta pochi giorni fa in piazza Montecitorio, nel riassumere l’ultimo mese di omotransfobia all’italiana. Solo su Gay.it abbiamo pubblicato 15 denunce pubbliche, accertate, in appena 30 giorni. Dalle minacce di morte ad Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge contro l’omotransfobia e la misoginia, al bagnante che ha redarguito due ragazzi a Fregene per un semplice bacio, passando per i giovanissimi aggrediti dai contrari al DDL Zan davanti al Parlamento a quanto accaduto alla Sardina Lorenzo Donnoli, senza dimenticare i due papà a cui è stato negato lo sconto famiglia all’acquapark, il ragazzo pestato a Pescara, il tentato suicidio di un 24enne perché esausto degli insulti, il paziente di Varese offeso dal chirurgo che lo stava operando, l’aggressione a La Spezia per un bacio, il 50enne di Roma che ha minacciato una coppia gay, la ragazza lesbica aggredita, la donna trans massacrata a Milano con decine di coltellate.

15 casi in 30 giorni, ovvero uno ogni 48 ore, e stiamo parlando solo e soltanto dei casi denunciati pubblicamente e da noi riportati. Ovvero la punta di un iceberg fatto di odio e violenze, fisiche e verbali, in cui la stragrande maggioranza delle vittime tace, e non denuncia quanto accaduto. Continuare a sostenere che in Italia l’omotransfobia non sia un’emergenza, snocciolando dati ‘ufficiali’ dell’OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) che non hanno motivo di essere presi in considerazione visto e considerato che ancora non esiste un reato, significa mentire sapendo di mentire, ma soprattutto continuare ad armare e a difendere coloro che si macchiano di simili crimini.