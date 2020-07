Ferrara, lettera con minaccie omofobe: “fr*cio di mer*a, ti sei rotto un piede e se continui avrai rotto anche l’altro”

Giacomo Gelmi è un membro del Cda del Teatro Comunale di Ferrara che ha ricevuto una lettera anonima minatoria, e a tinte omofobe. “Bene che ti sei rotto un piede così per un po’ la smetterai di intrometterti, uscire sui giornali e rompere le palle con le tue opinioni. Se continuerai fr*cio di mer*a la prossima volta avrai anche l’altro rotto”.

Immediata la solidarietà da Arcigay, con Giacomo, costretto sulla sedia a rotelle causa gesso alla gamba sinistra, che ha così replicato.

Un po’ inizialmente ci sono rimasto. Ma alcune cose le vorrei dire. Se pensate così di intimidirmi ed azzittirmi (per cosa poi non so) non mi conoscete per nulla. Con questa lettera mi date ancora più voglia di esprimere democraticamente le mie idee. Evidentemente quello che scrivo o dico vi dà fastidio perché forse a volte ci azzecco. Inutile anche sottolineare la nullità che siete sia come uomini (biologici) che come persone. Mi spiace viviate così male la vostra vita. Spero che qualcuna o qualcuno (spesso queste persone sono gay repress) vi doni pace e serenità. Il mio pensiero però va a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che non hanno modo di reagire come faccio io, per i più svariati motivi. Sicuramente si chiuderebbero in se stessi e vivrebbero nel terrore perché ancora certi “focolai” di società arretrata non li permettono di fregarsene e/o reagire. Spero con il cuore, visto quello che leggo su certe pagine nazionali, che questa non venga presa come opinione personale. Infatti si parla spesso delle legge contro l’omofobia come liberticida. Pazzesco! Per finire ribadisco a questi esseri che avete scatenato la “belva” che è in me quindi mi sentirete ancora più spesso ed anche se ho un piede rotto esco comunque. Ovviamente ho già fatto denuncia.