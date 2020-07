Fregene, due ragazzi si baciano e vengono minacciati da un bagnante: “chiamo il maresciallo e vi faccio cacciare”

Nell’Italia che non discrimina di Giorgia Meloni, incredibile ma vero, non c’è giorno oramai in cui una denuncia di omotransfobia non venga alla luce. L’ultima follia arriva da Roma, Fregene, litorale capitolino.

Due ragazzi di 20 anni hanno ‘osato’ scambiarsi un bacio in spiaggia davanti ad un selfie, presso il Lido della “Marina Militare“. Un bagnante, incredibile ma vero, si è intromesso e ha minacciato di chiamare il “maresciallo dirigente per farli cacciare“. I due ragazzi hanno prima reagito, sottolineando come un bacio non sia certamente un reato, ma alla fine onde evitare di far precipitare la situazione si sono allontanati. La coppia, come denunciato da Fabrizio Marrazzo, ha poi segnalato il fatto al servizio di Gay Help Line 800713 713 per chiedere un supporto.

“Quanto accaduto è molto grave, perché ancora oggi una coppia LGBT non è libera di passare qualche ora di svago in serenità, senza sentirsi offesa o minacciata”, ha tuonato Marrazzo. “Pertanto chiediamo ai gestori dello stabilimento di prendere le distanze dai fatti riportati e di proporre ai bagnanti di farsi dei selfie dove si baciano in segno di solidarietà alla giovane coppia. Un piccolo gesto di solidarietà. La campagna di odio alimentata da Salvini e Meloni in questi giorni, vuole far passare come libertà di espressione la discriminazione verso le persone LGBT, tanto che la gente si sente legittimata a pensare che un bacio gay sia un reato”.