Matera, padrone di casa minaccia gli inquilini: “Siete gay, andate via”

Arriva da Matera, capitale europea della cultura nel 2019, la denuncia di omofobia del weekend italico. Un uomo, mesi fa, ha infatti regolarmente affittato il proprio appartamento ad un ragazzo. Quando ha scoperto che l’affittuario abitava in quella casa con il compagno, l’uomo sarebbe impazzito, a tal punto da minacciarli, in quanto gay. La coppia, come riportato da TgCom, si è rivolta alla polizia, denunciandolo.

Fino a quando il proprietario di casa non ha scoperto l’omosessualità del ragazzo, non c’erano stati problemi. A seguire, apriti cielo. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura materana, coordinati dalla Procura della Repubblica della città dei Sassi, sono attualmente al lavoro sulle indagini. La coppia continua a vivere nella casa affittata, grazie al regolare contratto stipulato.

A pochi giorni dall’incredibile e indecente attacco della CEI al DDL contro l’omotransfobia a breve in discussione alla Camera, tutto ciò risulta ancor più stridente. Perché una legge è doverosa, in quanto semplicemente necessaria.