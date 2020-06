Catania, omofobo agli arresti domiciliari dopo aver minacciato e aggredito coppia gay

Un 28enne di Catania è stato posto agli arresti domiciliari per volere del Gip per atti persecutori ai danni di una coppia di 30enni gay. Come riportato dall’ANSA, secondo l’accusa l’obiettivo dell’indagato era quello di “indurre i vicini al trasferimento dalla loro casa di proprietà non ritenendoli ‘meritevoli’ di abitare nello stesso palazzo dove risiedeva” lui. Per la coppia è così iniziato un lungo incubo, fatto di minacce ed aggressione.

“Dovete scomparire! Non siete persone adatte a vivere nel condominio… ve ne dovete andare!!!”, avrebbe più volte urlato loro il 28enne, accusato di aver inoltre danneggiato l’auto di uno dei due con la candeggina, di aver avvelenato le piante sul loro balcone, di aver staccato la corrente elettrica dal contatore posto al piano terra, e di aver provocato rumori molesti con l’unico obiettivo di infastidirli. Il 20 febbraio scorso, come riferito dai carabinieri, il 28enne ha prima aspettato i due davanti casa, per poi insultarli e picchiarli con un manganello, provocando una ‘infrazione della quinta e della settima costola sinistra, trauma cranico non commotivo ed escoriazioni multiple”. Ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Uno dei due ragazzi, stressato dallo stalker omofobo, era tornato a vivere con la madre per un breve periodo.