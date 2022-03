Parole per Noi due, arriva il nuovo romanzo di Tommaso Zorzi: “Affronto temi come omofobia, amore e morte”

2 minuti di lettura

Due anni dopo il boom di Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, Tommaso Zorzi torna in libreria con Mondadori e la sua opera seconda, Parole per noi due, in uscita il 29 marzo e ufficialmente in pre-order.

“Non è un sequel del mio primo romanzo“, ha specificato l’ex vincitore del GF Vip sui social, con protagonisti due ragazzi che cercano di evadere la loro realtà. “Affronterò temi come l’omofobia e la morte, la visione dell’amore è più consapevole e cinica rispetto al primo romanzo”. “Il tema principale è quello di ritrovare noi stessi. I due protagonisti si sono persi e hanno bisogno di ritrovarsi“, ha sottolineato Zorzi via Instagram Stories. “È un libro che ho scritto da innamorato, e oltre ad essere felice ho sempre paura di perdere quella persona, cosa che ti fa nascere quella malinconia che mi ha aiutato a scrivere. È un romanzo d’amore in cui prevale la paura dell’amore. Uno dei due protagonisti proprio non vuole innamorarsi, e forse proprio quando non lo vuoi è che ti capita. “.

Una storia “abbastanza inventata“, ha rimarcato Tommaso, dinanzi ad un romanzo che si presenta ai suoi lettori con questa sinossi.

“Stefano è in crisi, ha perso il suo lavoro. È stanco delle serate a Porta Venezia e del sesso occasionale, anche se per il suo miglior amico Filippo c’è un’unica soluzione a tutto: farne di più. Fosse così facile basterebbe passare la giornata su Grindr. Ma Stefano vuole di più sia dalla sua vita sia dall’amore. Per questo decide di mollare tutto, dai gin tonic al suo piccolo appartamento, per inseguire il suo sogno: trasformare in un bed and breakfast la casa di sua nonna arroccata in un paesino sul Passo della Cisa. Ma si sa, tra il dire e il fare… La vita in montagna non è facile per un milanese doc come Stefano. Anche se a renderla un po’ meno complicata c’è Riccardo, che ha tutto: è bello, intelligente, profondo, produce un formaggio buonissimo. Ma ovviamente c’è un ma: Riccardo ha una ragazza, anche se emana innegabili gay vibes”.

Un secondo libro con cui Zorzi prova a raccontare con leggerezza e ironia due giovani vite e un amore apparentemente impossibile. “Due esistenze irrisolte che però, proprio grazie a un sentimento vero e irrinunciabile, potranno trovare la strada per diventare finalmente se stesse”. Solo con il pre-order, il nuovo romanzo di Tommaso è già entrato nella Top10 dei bestseller di Amazon.

