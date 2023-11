“Will Smith e la relazione gay con Duane Martin”, outing dell’assistente Bilal

0:00 Ascolta l'articolo

Will Smith intratteneva una relazione gay con Duane Martin, sua spalla nel ruolo di Dexter Banks, nella nota sit-com degli anni ’90 “Willy Il Principe di Bel Air“. A raccontare il presunto amore gay tra Smith e Martin ai media è Brother Bilal, ex amico/assistente di Smith, durante un’intervista con Tasha K.

Secondo i racconti di Bilal, Will Smith e Duane Martin sarebbero stati sorpresi anni fa in un camerino mentre avevano rapporti sessuali. Il team legale di Smith ha definito la dichiarazione di Bilal “inequivocabilmente falsa”.

Nell’intervista, Bilaal afferma di aver visto Will e Duane impegnati in rapporti anali.

“Ho aperto la porta del camerino di Duane ed è lì che ho visto Duane avere rapporti anali con Will” riferisce TMZ, bibbia del gossip hollywoodiano “c’era un divano e Will era chinato sul divano, mentre Duane stava in piedi sopra di lui… killing him, murdering him. It was murder in there” (ndr: lasciamo in inglese le metafore sessuali utilizzate dall’uomo).

Duane Martin interpretava il ruolo di Dexter Banks. In “Il principe di Bel-Air” (The Fresh Prince of Bel-Air) il personaggio Duane Martini, Dexter, era un amico di lunga data di Will. Dexter era noto per essere un amico affabile e spesso appariva in episodi della serie in cui interagiva con Will e gli altri membri della famiglia Banks. “Il principe di Bel-Air” è andata in onda dal 1990 al 1996 anche in Italia, fu un grandissimo successo e lanciò Will Smith nell’olimpo dello star stystem.

L’outing di Duane Martin ha messo in moto possibili risvolti legali. I rappresentanti di Will Smith negano completamente quanto riferito da Martin, e a TMZ spiegano “Questa storia è completamente inventata e l’affermazione è inequivocabilmente falsa“. Una fonte vicina agli Smith riferisce che Will sta valutando l’opportunità di intraprendere azioni legali in seguito alle dichiarazioni di Bilaal.

La relazione di Will con sua moglie Jada Pinkett Smith è nuovamente sotto i riflettori, dopo che il mese scorso Jada ha rivelato nel suo nuovo libro “Worthy” (in uscita il 17 Novembre) che lei e Will sono separati e vivono vite completamente distinte fin dal 2016. Nel libro Pinkett Smith affronta anche l’episodio passato alla storia nella notte degli Oscar 2022, quando Will Smith aveva schiaffeggiato Chris Rock (VIDEO) sul palco dello show più importante per l’industria di Hollywood.

Pinkett Smith ha discusso della sua relazione con Will Smith in uno speciale in prima serata su NBC News condotto da Hoda Kotb “Sono veramente preoccupata per Will, perché non so cosa stia accadendo” ha commentato Jada.

Will Smith e Jada Pinkett Smith, si sono sposati nel 1997 e hanno due figli: Jaden Smith, 25 anni e personaggio che ha fatto della fluidità un’identità precisa della sua presenza pubblica, Willow, 22 anni,. C’è poi Trey, 30 anni nato dal matrimonio di Will con l’ex moglie Sheree Zampino. Nell’intervista alla NBC, Pinkett Smith ha chiarito che non hanno intenzione di divorziare presto.

Scrive TMZ che sulla presunta omosessualità, il matrimonio di Jada Pinkett e Will Smith è stato oggetto di molte speculazioni, inclusi i rumors su un possibile matrimonio aperto o una relazione omosessuale tra uno dei due. Ma su questo, Pinkett Smith ha negato categoricamente, dichiarando: “Posso dire che niente di tutto ciò è vero“.

A proposito della fluidità di genere e dei suoi figli, Smith aveva dichiarato nel 2016: “Lascio ai miei figli la libertà di essere ciò che vogliono”

Già nel 2011 Will Smith era stato al centro di voci sulla sua presunta omosessualità, quando a gridarlo ai quattro venti furono alcuni tabloid americani, secondo i quali l’attore avrebbe avuto una storia con il rapper Tray Songz.

