Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, outing di sua moglie che spiega “È un marito etero”

3 min. di lettura

Ricordate quelle vergognose insinuazioni omofobiche circa la coppia convivente formata da Giovanni Donzelli e Andrea Del Mastro? Fu un episodio assai spiacevole. I due parlamentari di Fratelli d’Italia, fedelissimi di Giorgia Meloni pur non essendo parenti della Presidente del Consiglio, furono al centro di una polemica politica infuocata, farcita dalla solita tendenza all’insinuazione di questo pettegolo e omobitransfobico paesotto che qualcunə si ostina a definire Nazione (!).

Giovanni Donzelli, durante un intervento alla Camera dei Deputati, diffuse pubblicamente informazioni riservate, a lui confidate da Andrea Del Mastro Delle Vedove, che, in quanto sottosegretario alla Giustizia, ne era a conoscenza. Venne fuori un polverone, perché Donzelli, a detta dell’opposizione, avrebbe strumentalizzato notizie secretate, al solo scopo di usarle contro gli avversari politici. Ricorderete come, durante l’ondata di indignazione per le visite in carcere dei deputati PD all’anarchico Cospito, non mancarono ondate di omofobia che schiumarono senza ritegno intorno al fatto che Donzelli e Del Mastro convivevano in un appartamento a Monti (Roma).

I due esponenti politici di Fratelli d’Italia fecero sapere in seguito che si trattava di una convivenza di amicizia e di pura convenienza, soprattutto per dividere le spese e fare un po’ di sana economia domestica, come dovrebbe fare ogni politico che si dica appartenente al rigore di quella che un tempo era definita destra sociale (questa sconosciuta).

Ebbene, a distanza di pochi mesi, Roberto D’Agostino, da tempo la più ficcante e opponente spina nel fianco della destra italiana, durante una festa popolata di ministrə, sottosegretariə, uomini di Chiesa, spiə, avvocatə, giornalistə, nanə e ballerinə, ha colto la palla al balzo e ha chiesto alla moglie di Donzelli ragguagli sulla convivenza con Del Mastro.

Si trattava della festa di compleanno per i 60 anni del direttore del TG1 filo-Meloni Gian Marco Chiocci, tenutasi nella villa che fu set del fenomenale “Compagni di scuola” di Carlo Verdone. Insomma, una di quelle feste tipicamente “cafonal“, con cui Dagospia da trent’anni racconta il cuore purulento e godereccio del potere italiano (romano) come nessun altro media. Persino Repubblica oggi riporta la festa di cui sopra, cita Dago, e fa notare che la coloritura politica dei festaioli era nera e gialla, e dunque sottolineando come il Movimento 5 Stelle (Conte era presente con la sua compagna) stia sotto sotto continuando a flirtare – o quantomeno a godersela alle feste romane – con la destra (soprattutto se si parla di Rai!). Pare che una comitiva di esponenti del PD invece sia stata fermata giusto in tempo da Elly Schlein che, arrabbiatissima, abbia fatto presente ai colleghi di partito che non era proprio il caso di farsi vedere alla festa di compleanno dell’uomo che ha fatto del TG1 un pappagallo orbaniano della maggioranza.

E insomma, in una girandola di nomi, champagne, tartine e canzoni (“A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà), nella sua colorita cronaca mondana, Dago a un certo punto si imbatte in Giovanni Donzelli accompagnato al party dalla sua abruzzese moglie di nome Alessia (fonte wikipedia). E cosa fa Dago? Chiede alla consorte in Donzelli se non abbia sofferto di gelosia quando suo marito condivideva l’appartamento di Monti con il collega e amico Del Mastro. E la signora Alessia pare abbia risposto sfoderando un vero e proprio outing verso suo marito “No!, è un marito etero e fiero di esserlo!“. Non ci è dato sapere se Donzelli abbia confermato, e in questo caso non pare poi così pericoloso aver fatto outing a qualcuno. Una moglie che spiffera l’eterosessualità di suo marito è un outing a tutti gli effetti, ma non così pericoloso.

Non è infatti mai saggio dare per scontata l’eterosessualità di nessuno, ogni persona che lo ritenga, dovrebbe infatti fare coming out e dichiararsi al mondo al momento consono e opportuno, e persino un uomo di destra tutto d’un pezzo come Donzelli ha tutto il diritto di rivendicare la propria eterosessualità. E se tocca a sua moglie trasformare quel coming out, in outing, pazienza!

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.