Billie Eilish icona questioning, irritata tra outing e coming out: “Lasciatemi in pace”

2 min. di lettura

Ad appena 21 anni Billie Eilish ha già vinto sette Grammy Awards, due American Music Awards, tre Billboard Music Awards, tre BRIT Awards, cinque iHeartRadio Music Awards, tre MTV European Music Awards, sei MTV Video Music Awards, un NRJ Music Award, un Golden Globe e un Oscar.

In odore di 2a statuetta Academy grazie a What Was I Made For?, brano portante del film Barbie, Billie Eilish ha fatto coming out il mese scorso come persona attratta dalle donne.

Dalle pagine di Variety la cantante ha rivelato di essere attratta dalle donne, per poi aggiungere:

“Ho connessioni profonde con le donne nella mia vita, con le amiche nella mia vita, con la famiglia nella mia vita. Sono fisicamente attratta da loro. Ma sono anche intimidita da queste donne, dalla loro bellezza, e dalla loro presenza“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAY.IT 🌍🪐✨ (@gayit)

Dichiarazioni finite sulle homepage dei siti di mezzo mondo, sbalordendo la stessa Eilish, che ora direttamente da un red carpet di Variety ha precisato:

“Non volevo fare coming out e neanche un grande annuncio. Pensavo fosse ovvio e che la gente già lo sapesse. Io la vivo con tranquillità da sempre, anche prima di parlarne, non ho mai avuto problemi sono sincera. In quella intervista ne ho parlato in maniera molto spontanea e naturale, dando per scontato che chi mi segue sapesse già tutto. “Mi chiedo: ‘Perché non possiamo semplicemente esistere’?”.

Una volta letta l’intervista, Billie ha capito quanto avvenuto: ”Oh, immagino di aver fatto coming out oggi… okay, bello”. “Ma è emozionante per me perché immagino che la gente non lo sapesse, quindi è bello che ora lo sappiano”.

La popstar è nel pieno di una fase questioning della propria identità. A tratti ne vorrebbe parlare, a tratti si ritrae. Qualche volta si espone, subito dopo si arrabbia con chi sottolinea quell’esposizione. Eilish racconta, come accade a molte persone della sua generazione, un sentimento di incollocabilità che merita rappresentazione (e Billie non si tira indietro) e rispetto.

Via social nella notte Eilish è stata infatti più polemica e irritata, ringraziando Variety per il premio assegnatole e per averle fatto “outing su un tappeto rosso alle 11 del mattino invece di parlare di qualsiasi altra cosa. Mi piacciono i ragazzi e le ragazze, lasciatemi in pace per favore, letteralmente”.

Dopo il coming out/outing Eilish ha perso oltre 100.000 follower su Instagram. La cantante aveva 110.300.420 follower su Instagram quando la sua intervista a Variety è stata pubblicata. Al 3 dicembre, il suo profilo IG è sceso a 110.200.603 follower. Ciò significa che ha perso ben 100.000 follower, ma nel frattempo eccola protagonista di una campagna pubblicitaria pionieristica con Gucci (la prima popstar con borsa vegana!).

Nel 2021 Billie era stata accusata di queer baiting dopo l’uscita del video “Lost Cause”. Lo scorso maggio la cantante è tornata single dopo la rottura con il cantautore Jesse Rutherford, rimasto al suo fianco per 7 mesi.