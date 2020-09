10 Accessori Sport per Allenamenti di Lusso

Che voi facciate boxe o surf poco importa, sarà per il recente lockdown o per la voglia di stare all’aria aperta, abbiamo assistito negli ultimi mesi ad un impennata nelle vendite di accessori sportivi e, se siete alla ricerca di, che ne so, una kettlebeall, in vostro aiuto arriva tutto l’estro creativo dei designer che sempre più si lasciano ispirare dal mondo dello sport.

Da Louis Vuitton, che propone set di ogni tipo e per ogni sport, dal volley, con un pallone monogram, al golf, ad Hermés, che rende iper lussuose anche i racchettoni da spiaggia, dipinti a mano con uno dei motivi iconici della maison francese. Se invece la boxe è la vostra passione, immancabili i guantoni di Versace, in pelle, con tanto di motivo oro e foglie di acanto. Stesso motivo anche sul pallone da calcio, un idea regalo da collezione per intenditori da tenere in mente il prossimo Natale.

Per gli amanti del fitness e degli allenamenti a circuito, bellissimi i manubri di Saint Laurent, in marmo nero. Utili? Chi può dirlo! Di certo un pezzo d’arte da esporre nella vostra home gym, così come l’elegantissima corda di Berluti.

Per chi invece non rinuncia al richiamo del mare e del surf, non mancano le tavole: da quella di Chanel, minimal, nera opaca con logo in bianco a quelle di Saint Laurent, decisamente più California Style, per cavalcare le onde con stile!