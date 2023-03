Donatella Versace ricorda il coming out di Gianni: “Avevo 11 anni, mi disse di farmi bionda e che era gay”

0:00 Ascolta l'articolo

Lunedì si è svolta una “Conversazione con Donatella Versace” presso il LGBT Center di Los Angeles. La chiacchierata con l’iconica stilista è servita per lanciare un nuovo programma di borse di studio della Versace Foundation e del Council of Fashion Designers (CFDA) per gli studenti LGBTQ+.

“I giovani vogliono conoscere la moda e noi siamo qui per aiutarli“, ha precisato Donatella. “I percorsi dei giovani LGBT sono a volte complicati e molti meritano una migliore possibilità nella vita”. “Sono stata circondata da molte persone intorno a me, ma la comunità LGBT non è sempre stata la benvenuta nella nostra società. Il mio ruolo è sostenere questa famiglia naturale, i miei fratelli e le mie sorelle”.

Donatella ha poi ricordato la prima volta che suo fratello Gianni le disse della propria omosessualità, facendo coming out.

“Quando avevo 11 anni Gianni mi disse due cose: la prima di tingermi i capelli di biondo, la seconda che era gay”.

Una notizia che avvicinò i due sempre più.

“Sono cresciuta in Calabria, in un ambiente poco aperto ai gay, e l’ho sempre sostenuto per il suo essere diverso”, ha aggiunto. “Mi voleva intorno a sé, lo seguivo ovunque. Sono qui grazie a lui“.

Dopo l’omicidio di Gianni nel 1997, Donatella ha assunto il controllo creativo della casa di moda, contribuendo ad alimentare il mito Versace nei successivi decenni. “Oggi Versace impiega oltre il 60% di donne e il 48% di loro ricopre posizioni dirigenziali”, ha affermato Donatella. “Rivendico il mio status femminista.”

Donatella, fiera sostenitrice del DDL Zan nel 2021, ha poi voluto ringraziare coloro che si battono per i diritti LGBTQIA, in prima linea, in qualità di attivisti. “È stato un onore visitare l’LGBTQ Center, la più grande organizzazione no profit LGBTQ+ del mondo. Questa comunità è sempre stata e sarà sempre la mia famiglia. Sono così grata a tutte le persone che stanno lottando per il nostro diritto di essere sempre autenticamente noi stessi”.

