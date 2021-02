14 – Una storia d’Amore, arriva il nuovo film di Ivan Cotroneo

2 minuti di lettura

Scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo, Ivan Cotroneo è tornato sul set per girare il suo 4° film, 14 – Una storia d’Amore, tratto dall’omonimo libro edito da La nave di Teseo e dallo stesso Cotroneo scritto insieme a Monica Rametta durante il primo lockdown.

Protagonisti dell’adattamento cinematografico Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi, con Indigo Film alla produzione e riprese girate interamente a Roma, con Luca Bigazzi alla fotografia, Paolo Bonfini alle scenografie, Rossano Marchi ai costumi e Ilaria Fraioli al montaggio.

Al centro della trama una coppia, una casa, una crisi esplosiva e due settimane di clausura forzata. Marta e Lorenzo hanno rispettivamente quarantasei e quarantanove anni, stanno insieme da quindici e sono sposati da dodici. Una vita, praticamente. Il medico di famiglia ha appena comunicato loro che dovranno rimanere in isolamento fiduciario visto che Marta ha avuto contatti con un positivo. Peccato che lei abbia da poco scoperto che lui ha una relazione con un’altra donna. Marta odia Lorenzo, Lorenzo non ne può più. Ma non c’é scampo. Devono stare insieme, chiusi negli stessi ottanta metri quadri per 14 giorni. Cosa faranno?

Una commedia umana dai toni brillanti per raccontare una storia in un tempo sospeso come quello che stiamo vivendo. Un racconto in 14 giorni e 14 scene di una storia d’amore “nata, perduta e forse riscoperta troppo tardi, durante la convivenza forzata di una coppia decisa a lasciarsi“, ha sottolineato Cotroneo. “Una storia di relazioni, intimità, e passione, di nuove scoperte e antichi rancori, fra risate e commozione, mentre Marta e Lorenzo, i due protagonisti, imparano a (ri)conoscersi in un tempo straordinario dove tutto può essere messo in discussione“.

Nato a Napoli nel 1968, Ivan ha creato serie televisive come La Compagnia del Cigno, Una mamma imperfetta, Tutti pazzi per amore, Una grande famiglia, Sirene, Un’altra vita, Sorelle, Mentre ero via. Per il cinema ha collaborato con con diversi registi, fra i quali Ferzan Özpetek (ha co-sceneggiato Mine Vaganti), Maria Sole Tognazzi (L’uomo che ama, Viaggio Sola e Io e Lei), Riccardo Milani, Renato De Maria, Luca Guadagnino (Io sono l’Amore) e ha diretto La kryptonite nella borsa, Il Natale della mamma imperfetta e Un bacio, uscito nel 2016 e con l’omofobia ai danni di un adolescente al centro della trama.

Cotroneo ha inoltre tradotto per l’Italia Michael Cunningham e Hanif Kureishi, pubblicando Il piccolo libro della rabbia, La kryptonite nella borsa, Cronaca di un disamore, Un bacio e, insieme a Monica Rametta, 14 giorni – Una storia d’amore.