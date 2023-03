“La Vita che Volevi”, via alle riprese per la nuova serie di Ivan Cotroneo

0:00 Ascolta l'articolo

2 anni dopo la seconda e ultima stagione di La Compagnia del Cigno, Ivan Cotroneo è pronto a tornare sul set per girare una nuova serie tv. Partiranno il 20 marzo 2023 partiranno le riprese di “La vita che volevi”, progetto prodotto da Banijay Italia, con sceneggiatura di Cotroneo e Monica Rametta.

Le riprese si svolgeranno fino a luglio, quasi interamente in Puglia, come svelato da CastingNews.it. Facile immaginare una messa in onda tra fine 2023 e inizio 2024. Tutto tace sul cast e sulla trama della serie.

Regista di film come La kryptonite nella borsa e Un Bacio, in cui si affrontava il tema dell’omofobia scolastica, Cotroneo ha sceneggiato negli anni non pochi titoli a tematica queer, tanto in tv quanto al cinema. Dopo aver co-sceneggiato Io sono l’amore di Luca Guadagnino ha messo mano a Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, vincitore del Globo d’Oro per la migliore sceneggiatura e candidato, sempre per la sceneggiatura, al David di Donatello e al Nastro d’argento, senza dimenticare Io e Lei di Maria Sole Tognazzi, con Sabrina Ferilli e Margherita Buy innamorate.

Lo scorso anno Cotroneo ha diretto il docu-film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, mentre sul piccolo schermo ha dato vita alla serie cult Tutti pazzi per amore, senza dimenticare Una grande famiglia, Una Mamma Imperfetta, Sorelle e Sirene. Più recentemente ha lavorato a teatro con Amanti, opera trainata da Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi.

© Riproduzione Riservata