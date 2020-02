Chiede di cambiare il voto dopo aver scoperto l’omosessualità del candidato Pete Buttigieg

Da tutti viene definito il candidato millennial che potrebbe dare filo da torcere al Presidente Donald Trump nelle prossime elezione presidenziali. Se così fosse, il 38enne Pete Buttigieg, sindaco di South Bend, potrebbe a tutti gli effetti riscrivere la politica americana dopo la sua clamorosa vittoria in Iowa. Classe 1982, è gay dichiarato e sposato con Chasten che nella vita è professore. È figlio di emigrati, laureato ad Harvard in Storia e Letteratura e conosce fluentemente sei lingue. Un uomo tutto d’un pezzo che si sta facendo strada in territorio difficile come quello della politica. Ma la notizie è un’altra.

Come riporta un video che trapelato in rete, anche una persona come Pete Buttigieg non è esente da atti di omofobia ingiustificata. Al seggio e durante le votazioni, una donna ha scoperto l’omosessualità del candidato a cui ha espresso il suo voto, e chiede a una delle rappresentanti del seggio di poter cambiare la preferenza. La donna di mezza età, per nulla informata sull’attuale assetto della politica e sull’evoluzione della società moderna, resta sbalordita di fronte a una scoperta così sconcertante, almeno per lei. Ma non è possibile cambiare la propria preferenza e Nikki Van den Heever, giovane membro dello staff di Buttigieg, cerca di spiegare che se anche fosse possibile cambiare voto, perché i gusti sessuali di Pete dovrebbero essere così importanti?

Come mai questo dettaglio non è stato messo in evidenza? Non voglio nessuno alla Casa Bianca come lui. Tutto è sbagliato. Pensi sia giusto che un uomo possa sposare un altro uomo? Lo dice anche la Bibbia.

I vaneggiamenti della signora non scompongono lo staff che, con calma e serenità, rispondono alle accuse ingiustificate.

Dovrebbe importare se il candidato è un etero o un omosessuale? Questo potrebbe influire sul suo pensiero politico? Io insegno a mio figlio l’amore e il rispetto. Alla fin fine siamo tutti esseri umani. Dio ama ognuno di noi, la di là del sesso e del proprio orientamento.

La vicenda lascia molto perplessi. Qui il video che spiega nel dettaglio quanto è accaduto in Iowa.