Coronavirus, addio all’infermiere di New York con la spilla rainbow sul camice – il ricordo dei colleghi

Sorridente, con una spilletta arcobaleno a forma di cuore sul camice, a voler ricordare a tutti, con orgoglio, l’appartenenza ad una comunità. La nostra comunità. Kious Kelly, 48 anni e da sempre dichiaratamente e serenamente omosessuale, è la prima vittima da Coronavirus tra il personale medico di New York, travolta dal Covid-19 in poco più di una settimana. Infermiere al Mount Sinai West di Manhattan, Kious è stato dolcemente ricordato da una collega, sui social.

Riposa in pace, Kious. Eri un essere umano e un infermiere fenomenale. Eri talmente gentile che anche gli angeli volevano fare amicizia con te. Oggi è il giorno più triste per gli infermieri del 10 B. Sei stato uno dei pilastri più forti per noi e ora non ci sei più. Hai sempre combattuto per noi e per i pazienti. Non dimenticheremo mai come ci hai fatto sentire. Non ti dimenticheremo mai.