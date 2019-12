“Fro*i, pervertiti, dovete morire”, pioggia di insulti omofobi per i due “Papà per scelta”

Travolti dagli insulti omofobi. Carlo Tumino e Christian De Florio, “papà per scelta” sui social e da poco in libreria, nonché genitori dei due gemellini Julian e Sebastian, sono stati inondati dall’odio.

“Froci, contro natura, pervertiti, egoisti, morite”, sono solo alcune delle offese ricevute in pochi giorni dai due papà, come denunciato su Facebook con un video che in poche ore è stato inondato dai like e dai commenti. “La nostra unica colpa? Voler raccontare la nostra storia”. “L’odio sta diventando l’influencer più pericoloso della rete”, sottolinea Tumino. “Insulti usati come arma di distruzione e distrazione di massa, come raffiche di vento che prima stordiscono, colpiscono la vittima per poi disperdersi nell’aria come se nulla fosse successo“.

L’odio fa rumore perché accomuna, raggruppa, riunisce, diventa il bullo travestito dal diritto di giudicare la vita degli altri, anche se fa male, ferisce, offende, scotta, brucia, scortica, sventra. La rete diventa il campo di battaglia dove ha ragione chi urla più forte. So solo che continuerò a diffondere amore e rispetto, in attesa che il diritto di esprimere la propria opinione, diventi anche dovere di prendersi le proprie responsabilità. E chissà magari, anche di pagarne le conseguenze.

Non a caso Carlo e Christian, secondo quanto riportato da LaRepubblica, starebbero pensando di procedere, con l’aiuto dell’avvocata Cathy La Torre, contro le offese più pesanti. Da fine novembre è uscito in libreria Papà per scelta. Storia di due uomini, due gemelli e una famiglia come tante, viaggio alla scoperta di una genitorialità non convenzionale.