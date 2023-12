Shane Dawson, il celebre youtuber e l’amato Ryland sono diventati genitori

< 1 min. di lettura

Padre all’età di 35 anni. Shane Dawson, tra i primissimi e più famosi youtuber al mondo con oltre 26 milioni di iscritti sui suoi due canali ufficiali, è diventato padre di Jet Parker e Max Chandler insieme all’amato Ryland Adams. Ad annunciarlo lo stesso Shane, via social.

“Non ci sono parole per esprimere come ci si senta ad essere i padri di questi due bellissimi bambini“, ha scritto Dawson pubblicando una carrellata di foto insieme all’amato e ai figli. “Il giorno più bello di tutta la nostra vita e nient’altro sarà mai paragonabile. Probabilmente non mostreremo molte altre foto in futuro, ma siccome molti di voi sono stati in viaggio insieme a noi abbiamo ritenuto giusto mostrare quale fosse la destinazione. Siamo incredibilmente grati. Grazie per l’affetto e il supporto ricevuto durante tutto questo processo”.

Jet Parker e Max Chandler sono nati tramite gestazione per altri. Nel 2010 Forbes ha nominato Shane Dawson come la venticinquesima persona più famosa fra le celebrità di internet al mondo. Il suo primo video, “Hodini’s Street Magic”, venne caricato su Youtube nel 2008. 7 anni dopo, nel 2015, Dawson ha dichiarato pubblicamente la propria bisessualità, rompendo con la compagna Lisa Schwartz: “Mi sento così f*ttutamente bene perché mi sento come se fossi stato nascosto per troppo tempo. Vi amo ragazzi“.

Successivamente ha annunciato al mondo la storia d’amore con Ryland Adams, con il quale convive a Hollywood, California. I due hanno anche due cani di nome Uno e Honey e un gatto di nome Cheeto. Auguri ai due neo papà!

