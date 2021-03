Caitlyn Jenner a Il Cantante Mascherato: “per ricordare ai giovani trans che possono vivere senza maschere”

< 1 minuto di lettura

71enne celebre volto d’America, Caitlyn Jenner è stata uno dei personaggi di The Masked Singer USA, versione a stelle e strisce de Il Cantante Mascherato. Caitlyn, dichiaratamente transessuale dal 2015, indossava la maschera della fenice, rinata dalle ceneri della mancata accettazione di sè. Una volta rivelata tra lo stupore dei giudici, Caitlyn ha spiegato il perché della sua partecipazione. Jenner è voluta apparire in The Masked Singer per mostrare ai ragazzi trans che possono “vivere la vita in modo autentico“, senza maschere.

Quando le persone mi vedono, vedono sempre una persona vincente. Ma in realtà mi sono nascosta dietro una maschera per la maggior parte della mia vita.

Una volta eliminata, via People Caitlyn ha sottolineato il suo non essere una cantante o una ballerina. “Sono andata a The Masked Singer per far capire ai giovani che possono sopportare tutto questo”. “Potete vivere la vostra vita autenticamente, alla luce del sole”.

Jenner ha aggiunto che vuole essere “in grado di cambiare la prossima generazione che sta arrivando”. “La cosa più importante che sento di poter fare è continuare a essere visibile“. “Continuare a mostrare alle persone che la loro vita non è finita“. Caitlyn ha poi sottolineato l’importanza dell’istruzione, nei confronti dell’identità di genere, per poi rimarcare come le figlie Kendall e Kylie Jenner siano rimaste tutt’altro che sconvolte dalla sua partecipazione allo show: “Sanno da sempre che il loro papà è un po’ matto, che ama qualsiasi cosa. La vita è breve: devi godertela”.