Sanremo 2024, ecco chi canterà in Piazza Colombo. Concertone gratuito di Paola & Chiara

Nuova giornata di annunci ufficiali al Tg1 da parte di Amadeus, che ha svelato chi si esibirà in piazza Colombo durante il Festival di Sanremo. Per chi non lo sapesse, da anni a pochi metri dal teatro Ariston c’è un mega palco in cui ogni sera si esibisce un cantante, gratuitamente, davanti a migliaia di persone. Il listone di ospiti di questa edizione è abbastanza clamoroso.

Martedì 6 febbraio si esibirà Lazza, un anno fa tra i principali protagonisti con il tormentone Cenere.

Mercoledì 7 febbraio canterà Rosa Chemical, un anno fa in concorso e finito nel tritacarne delle polemiche a causa del bacio scoccato a Fedez.

Giovedì 8 febbraio toccherà a Paola e Chiara, un anno fa meravigliose in gara con Furore e quest’anno co-conduttrici del Prima Festival. Le sorelle Iezzi torneranno quindi a cantare, anche se fuori dal teatro Ariston e con un concerto ad hoc, ma non è detto che non possano farsi spazio anche tra gli ospiti della serata duetti, affiancando così uno dei 30 big in gara.

Venerdì 9 febbraio spazio ad una delle grandi escluse di questa settantaquattresima edizione, ovvero Arisa.

Sabato 10 febbraio piazza Colombo chiuderà in bellezza con Tananai, l’anno scorso splendido protagonista in gara con il brano Tango.

A co-condurre Sanremo 2024, lo ricordiamo saranno Marco Mengoni (1ª serata), Giorgia (2ª serata), Teresa Mannino (3ª serata), Lorella Cuccarini (4ª serata) e Fiorello (5ª serata), mentre al fianco di Paola e Chiara al Prima Festival, che partirà su Rai1 il 3 febbraio, ci saranno Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Sul palco della nave Costa Crociera al largo di Sanremo, invece, si esibiranno Tedua martedì, Bob Sinclair mercoledì, Bresh giovedì, Gigi D’Agostino venerdì e Tedua sabato.

