Mia Martini e la discriminazione di una cantante a cui l’Italia non ha mai chiesto scusa

Mia Martini era una cantante fantastica. “Almeno tu nell’Universo” è stata forse la sua canzone più bella. Ma lei, da donna italiana eterosessuale, ha vissuto la vera discriminazione. Noi oggi temiamo a volte di parlare del nostro orientamento sessuale ai colleghi di lavoro, perché potremmo trovare l’omofobo di turno. O di scambiarci un bacio in pubblico, perché abbiamo paura del gruppo di ragazzini che da maschi alfa pensano di essere legittimati ad aggredirci.

Anche per Domenica Rita Adriana Bertè, conosciuta come Mimì, è stato così. “La mia vita era diventata impossibile. Qualsiasi cosa facessi era destinata a non avere alcun riscontro e tutte le porte mi si chiudevano in faccia. C’era gente che aveva paura di me, che per esempio rifiutava di partecipare a manifestazioni nelle quali avrei dovuto esserci anch’io” aveva raccontato Mimì. Naturalmente, la discriminazione per Mia Martini non era per il suo orientamento sessuale. Ma per la sfortuna. O meglio, per un sfortunato incidente che coinvolse l’auto su cui stava a bordo. Morirono due ragazzi. Da quel momento, con il contributo di alcuni personaggi famosi ancora presenti nel mondo dello spettacolo italiano, si diffuse la diceria che Mia Martini portasse jella.

La jella di Mia Martini e la rivincita a Sanremo 2019

Le discriminazioni verso Mia Martini avevano raggiunto livelli incredibili, assurdi. A calcare la mano sulla jella della cantante era stato soprattutto Fausto Paddeu. Conosciuto come Ciccio Piper, frequentava spesso il locale Piper di Roma, dove Patty Pravo solitamente si esibiva agli inizi della sua carriera. L’imprenditore “mi propose una esclusiva a vita. Era un tipo assolutamente inaffidabile e rifiutai. E dopo qualche giorno, di ritorno da un concerto in Sicilia, il pulmino su cui viaggiavo con il mio gruppo fu coinvolto in un incidente. Due ragazzi persero la vita. Ciccio Piper ne approfittò subito per appiccicarmi l’etichetta di porta iella“. Le sue parole vennero riportate, come tutte le citazioni, nel libro “Mia Martini. Un diamante in mezzo al cuore“.