Sanremo 2024 è scomodo, Loredana Bertè: “Quando ti obbligano…”

Loredana Bertè è senz’altro una delle favorite di Sanremo 2024. La sua canzone Pazza – racconta chi ha avuto il privilegio di ascoltarla – ti entra in testa dalla prima chitarra e dalla prima strofa.

“Amarmi non è facile” canta Loredana nel brano (ecco di cosa parlano i testi delle canzone in gara). Eppure, come scrive Federico Colombo nell’articolo Loredana Bertè, icona queer e maestra di coraggio, la rockstar italiana è amatissima proprio per la sua ostinata libertà di osare e per la sua franchezza. E certamente franca lo è stata quando, ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Bertè ha detto senza troppi giri di parole che per un* artista Sanremo è un appuntamento scomodo e che in qualche modo, quando hai un pezzo che spacca, anche se preferiresti non esserci, devi esserci, perché “ci sono fattori che ti obbligano”. Le sue testuali parole:

Un appuntamento scomodo a cui si vorrebbe mancare, ma non puoi, perché ci sono intorno vari fattori che ti obbligano praticamente un anno o no ad andare a Sanremo e quando hai un pezzo che rimane in testa, perché ti rimane (intendendo ‘Pazza’, il suo brano in gara ndr), non c’è niente da fare, diventa del pubblico poi. E allora la miglior vetrina internazionale rimane Sanremo

Nella serata duetti, il ruggito di Loredana Bertè incontrerà il groove timido di Venerus con il brano Ragazzo mio di Luigi Tenco, che la pubblicò, con gli arrangiamenti di Giampiero Boneschi, nel 1964. Vent’anni dopo, nel 1984, Loredana Bertè cantò Ragazzo mio, questa volta con arrangiamento di Ivano Fossati, pubblicato nell’album di Loredana Savoir faire. Bertè e Venerus, nella serata duetti prevista per Venerdì 9 Febbraio, interpreteranno sul palco dell’Ariston proprio la versione arrangiata da Fossati.

Loredana Bertè è stata presente in gara a Sanremo per ben 11 edizioni. Nel 2008 ha vinto il “Premio alla carriera città di Sanremo”. Nel 2019, anno in cui vinse Mahmood con Soldi, Loredana arrivò quarta con Cosa ti aspetti da me. In quell’occasione fu istituito per lei il Premio Pubblico dell’Ariston, per placare il disappunto degli spettatori che avrebbero voluto la rockstar sul podio.

A Sanremo quest’anno saranno ben 9 i cantanti in gara che provengono dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Proprio nell’edizione 2018-19 di Amici, Loredana – prima di tornare a Sanremo – partecipò come giudice / insegnante per il talent show Mediaset.

