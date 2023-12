BigMama a Sanremo 2024: “Speriamo di essere la voce di chi non ha voce”

2 min. di lettura

BigMama era così depressa, perché convinta di non essere stata inclusa da Amadeus tra i 30 cantanti Big in gara per Sanremo 2024, da aver “comprato” un cane. Così Marianna Mammone, nome all’anagrafe dell’artista di Avellino, ha raccontato sul palco di Sanremo Giovani, annunciando “La rabbia non ti basta”, titolo della canzone che porterà al Festival.

Classe 2000, BigMama si avvicina alla musica nel 2013, quando inizia a scrivere i primi testi rap nella sua cameretta, per poi pubblicarli su YouTube. Durante un’intervista a Gay.it (in calce all’articolo trovate il video completo) ci aveva raccontato che:

“Fare musica mi ha cambiato completamente la vita. C’è stato un momento di passaggio dalla me che aveva bisogno di nascondersi tra la gente e aveva paura dello sguardo altrui e la me orgogliosa di essere riconosciuta per strada“.

L’anno scorso BigMama aveva duettato con Elodie, tra le due c’era stato anche un bacio di complicità – passato in verità inosservato alla morbosità dei social – al termine di una magnifica performance della cover di American Woman.

Poi l’annuncio del 3 Dicembre, quando Amadeus ha incluso BigMama tra i big di Sanremo 2024. Passaggio che Amadeus ha poi raccontato durante Sanremo Giovani, spiegando che Mama “ha vissuto l’esperienza di Sanremo Giovani, fermandosi tuttavia sempre alle selezioni”. Amadeus ha spiegato che anche quest’anno BigMama avrebbe potuto partecipare tra i giovani, ma il direttore artistico del Festival, sentita la canzone, ha deciso di eliminarla tra le canzoni in lista per Sanremo Giovani, per inserirla successivamente tra i big in gara. Tuttavia, in quel lasso di tempo tra l’esclusione dalla categoria dei giovani e l’annuncio che “La rabbia non ti basta” gareggerà direttamente sul palco dell’Ariston dal 5 al 10 Febbraio 2024, ha lasciato BigMama in una vallata di pensieri tristi: ““Io ho pensato che non mi avesse preso e dalla depressione ho comprato un cane, lo dico“, ha spiegato BM.

Orgogliosamente queer, apertamente bisessuale, BigMama ha mandato subito un messaggio di rappresentazione e potenza:

“Speriamo di essere la voce di chi non ha voce”

Sanremo 2024 – Cantanti in gara e titoli delle canzoni

Alessandra Amoroso con “Fino a qui”

Alfa con “Vai”

Angelina Mango con “La noia”

Annalisa con “Sinceramente”

BigMama con “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 con “Governo punk”

Clara con ” Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico con “Onda alta”

Diodato con “Ti muovi”

Emma con “Apnea”

Fiorella Mannoia con “Mariposa”

Fred de Palma con “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle con “Tutto qui”

Geolier con “I p’ me, tu p’ te”

Ghali con “Casa mia”

I Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita”

Il Tre con “Fragili”

Il Volo con “Capolavoro”

Irama con “Tu no”

La Sad con “Autodistruttivo”

Loredana Bertè con “Pazza”

Mahmood con “Tuta gold”

Maninni con “Spettacolare”

Mr. Rain con “Due altalene”

Negramaro con “Ricominciamo tutto”

Renga e Nek con “Pazzo di te”

Rose Villain con “Click boom”

Sangiovanni con “Finiscimi”

Santi Francesi con ” L’amore in bocca”

The Kolors con “Un ragazzo una ragazza”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAY.IT 🇪🇺 (@gayit)

