Sanremo 2024, Mahmood super favorito secondo i bookmakers potrebbe riscrivere la storia del Festival

Una domenica festivaliera, con ‘solo’ 65 giorni d’anticipo. Amadeus ha ieri svelato i nomi dei 27 big in gara a Sanremo 2024, ai quali si aggiungeranno i 3 vincitori tra i giovani, con Mahmood vero e proprio colpo a sorpresa. Nessuno aveva infatti pronosticato il possibile ritorno di Alessandro all’Ariston, ad appena due anni dal trionfo di Brividi al fianco di Blanco e a poche settimane dall’uscita di Cocktail d’Amore, suo nuovo singolo.

Già vincitore di due Festival di Sanremo, Mahmood potrebbe riscrivere un pezzo di storia della manifestazione, perché ad oggi solo Claudio Villa (1955, 1957, 1962, 1967) e Domenico Modugno (1958, 1959, 1962, 1966) sono riusciti a vincere più di due Sanremo tra i cantanti. A quota tre troviamo Iva Zanicchi. Mahmood potrebbe quindi salire sul podio storico del Festival, staccando Marco Mengoni, Johnny Dorelli, Bobby Solo, Nicola Di Bari, Peppino Di Capri ed Enrico Ruggeri, tutti fermi a quota due.

Secondo gli esperti di William Hill proprio Mahmood è tra i favoriti per il successo finale: il suo “tris” vale 4 volte la posta. Quota identica per i Negramaro, seguiti da Annalisa, proposta a 5. Primissima volta all’Ariston per Alessandra Amoroso, quotata a 6 volte la posta, alla pari di Angelina Mango ed Emma Marrone. Seguono Diodato a 7, Mr. Rain, classificatosi terzo nella passata edizione, The Kolors e Il Volo, tutti a quota otto. A co-condurre Sanremo 2024, lo ricordiamo, saranno Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

Sono nove le donne in gara su 27 cantanti, considerando anche la metà dei Ricchi e Poveri formata da Angela Brambati, per un Festival che non vede una donna trionfare da 10 anni esatti, con Arisa (grande esclusa a sorpresa di questa lista) e la sua Controvento. Dal 1980 ad oggi, considerando anche i gruppi e i duetti, solo 16 cantanti donne hanno trionfato all’Ariston. Che il 74esimo Festival della Canzone Italiana, in scena dal 6 al 10 febbraio, possa finalmente invertire la rotta? E se sì, a favore di chi?