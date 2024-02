Ed Sheeran, in Malesia chiedono il divieto al suo tour perché diffonde “ideologia LGBT”

2 min. di lettura

32enne cantautore britannico, con 3 Grammy vinti e 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Ed Sheeran è atteso allo stadio nazionale Bukit Jalil di Kuala Lumpur il 24 febbraio prossimo, con una tappa del suo Mathematics Tour. Il condizionale è però d’obbligo, perché il il Partito islamico malese ha ufficialmente chiesto al governo di bandire gli artisti che pubblicamente sostengono la comunità LGBTQIA+. Sheeran, lo scorso anno, sventolò una bandiera rainbow durante un concerto in Australia.

Il sesso gay è criminalizzato in Malesia e punibile fino a 20 anni di carcere, mentre le persone LGBTQIA+ subiscono regolarmente discriminazioni ad ampio raggio e non ricevono alcuna protezione contro i crimini d’odio. Il capo del DUPP Datuk Ahmad Yahaya ha dichiarato, come riportato da Malay Mail: “Esortiamo il governo a prendere una ferma posizione nel cancellare il concerto di un artista occidentale, quando i musulmani sono ad un niente dal Ramadan. Ancora più triste è che non solo l’organizzazione del concerto inquinerà la sacralità del mese di Ramadan che è ormai prossimo, ma l’artista invitato ha un background di ideologia LGBT fermamente rifiutato dalla Malesia”.

Lo scorso anno Matt Healy, frontman del 1975, osò baciare il collega di band Ross MacDonald, sul palco, in Malesia. Un semplice bacio che portò gli organizzatori del Good Vibes Festival malese a citare in giudizio la band, chiedendo 2,7 milioni di dollari di danni. Yahaya descrisse la performance di Healy come “un insulto” alla “posizione del Paese nel rifiutare l’ideologia LGBTQIA+”. Polemiche infuocate travolsero anche i Coldplay, attesi in Malesia nel 2023 e accusati di “perversione”.

“Non impariamo dagli errori del passato? Stiamo diventando sempre più desensibilizzati, soprattutto quando il concerto è previsto nel momento in cui i musulmani si preparano a inaugurare il Ramadan?”, ha proseguito Yahaya del DUPP. “Chiediamo al governo di non consentire mai più che l’esibizione di alcun artista occidentale pro-LGBT possa offendere la gloria del mese del Ramadan”.

Nel 2021 Sheeran ha confessato al podcast Man Man Man che ha pensato di essere gay, da giovanissimo, perché aveva un lato “femminile” e amava Britney Spears. Il suo concerto allo stadio nazionale Bukit Jalil sarà il suo secondo in Malesia, 7 anni dopo la prima volta allo stadio Putra di Bukit Jalil nel 2017.

