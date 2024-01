Sanremo 2024, tutto quello che sappiamo sugli album in uscita dei cantanti in gara

6 min. di lettura

Tanta, tantissima nuova musica italiana ci aspetta in questo 2024. Come sempre a dare il via a molti progetti discografici è il Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio. In particolare quest’anno, con un cast di 30 artisti, è facile immaginare che la kermesse darà una notevole scossa al mercato musicale e alle classifiche di vendita. Se però un tempo i cantanti approfittavano dell’evento per pubblicare in contemporanea con la manifestazione i propri lavori, oggi sappiamo che Sanremo in alcuni casi costituisce solo la prima tappa di un percorso che li porta, nei mesi successivi, a dare alle stampe un disco. Non aspettiamoci, allora, di fare una scorpacciata di nuovi album già a febbraio. Meglio poterli gustare con più moderazione nel corso dell’anno. Nel frattempo proviamo, tra indiscrezioni, certezze (poche) e ipotesi, a fare il punto su quanto ci aspetta.

Alfa. Il giovane artista lo scorso dicembre aveva comunicato che l’album era quasi pronto. Da fine febbraio sarà in tour nei palazzetti, dunque è plausibile pensare che prima di allora pubblicherà nuova musica da portare sui palchi di tutta Italia.

Alessandra Amoroso Il debutto sanremese della cantante salentina è tra i momenti più attesi della kermesse. Amoroso, dopo anni di successi, ultimamente si è presa del tempo per ripensare la propria musica e il proprio percorso discografico. L’ultimo album in studio, Tutto accade, è del 2021, e vedrà passare il testimone al suo successore proprio in questo 2024.

Annalisa Dopo un 2023 da protagonista l’artista ligure si prepara a un anno che si spera possa confermare il successo raccolto nei mesi scorsi. Difficile pensare, per lei, a un album nuovo di zecca. E poi siamo finiti nel vortice, l’ultimo lavoro già disco d’oro, è stato pubblicato a settembre 2023. Più verosimile ipotizzare un repack del progetto impreziosito dal brano sanremese e, magari, da altre sorprese.

Loredana Bertè – È dal 2021 che la rocker non delizia il proprio pubblico con un album di inediti. La partecipazione a Sanremo è il pretesto giusto per continuare una storia discografica che va avanti dagli anni ’70.

Big Mama – L’artista avellinese ha debuttato nel 2022 con il suo primo album, Next Big Thing. Il Festival rappresenta per lei l’occasione di presentarsi al pubblico mainstream, e non c’è da dubitare circa l’uscita di nuova musica che la porti sotto i riflettori nazionali.

bnkr44 – Il gruppo ha sfornato nel 2023 l’album Fuoristrada e da aprile partirà in tour. Repack in vista?

Clara – La vincitrice di Sanremo Giovani, esplosa grazie al successo di Origami all’alba, finora ha pubblicato solo singoli, ed è attesa alla prova del primo disco. Il 2024 sarà la volta buona? D’altronde a marzo inizierà il suo primo tour, e qualcosa dovrà pur cantare.

DargenD’Amico – I fan del giudice di X Factor scalpitano per la release del nuovo disco, sul quale al momento non ci sono dettagli. L’ultimo progetto di inediti risale al 2022 ed è intitolato Nei sogni nessuno è monogamo.

Fred De Palma – Il re italiano del reggaeton non pubblica un album dal 2021, ed è tempo per il suo pubblico di dimenare i fianchi al ritmo di una nuova raccolta di sicure hit.

Diodato – Il vincitore di Sanremo 2020 torna in gara quest’anno dopo aver fatto nuovamente capolino sul mercato discografico nel 2023 con il disco Così speciale, che quest’anno potrebbe ricevere nuova linfa e occasioni di essere scoperto proprio grazie al passaggio sanremese.

Emma – La cantante è in un periodo decisamente positivo della propria carriera. I singoli Mezzo mondo e Iniziamo dalla fine l’hanno riportata in classifica e l’ultimo disco Souvenir uscito a ottobre 2023 è certificato oro. C’è da scommettere che il viaggio di questo progetto è solo all’inizio e proseguirà nel corso del 2024 con nuove importanti tappe.

Gazzelle – C’è odore di repack, o comunque di arricchimento almeno nella versione digitale, per l’ultimo disco di Gazzelle, Dentro, uscito a maggio 2023. D’altronde l’8 marzo ci sarà la data zero del tour nei palazzetti Dentro X Sempre Tour al via da Padova.

Geolier – Gli occhi di tutti (o quasi) sono puntati su di lui. Il coraggio dei bambini è stato l’album più venduto del 2023 e la curiosità è spasmodica intorno al nuovo progetto discografico del rapper, per ora senza una data certa di uscita.

Ghali – Il 1° dicembre è uscito Pizza Kebab Vol.1, il che fa pensare a più capitoli che potrebbero vedere la luce prossimamente. Fan di Ghali, tenete gli occhi aperti.

Il Tre – È vero: Guido Luigi Senia, questo il suo vero nome, ha dato alle stampe nel settembre scorso l’album Invisbili, ma nel frattempo ha annunciato una data al Palazzo dello sport di Roma per il prossimo 9 novembre. Volete che da qui a fine anno non arricchisca la propria discografia di nuovi pezzi da cantare a squarciagola con i fan?

Il Volo – Il 2024 coincide con i festeggiamenti per i 15 anni di carriera del trio, che a maggio si esibirà per 3 serate all’Arena di Verona per poi volare in Giappone e Cina. Le celebrazioni prevedono anche un nuovo album in uscita prossimamente.

Irama – Dopo l’esperimento (riuscito) del joint album con Rkomi, il cantante è pronto a tornare alla carriera solista con un disco che, come ha detto lui nelle scorse settimane, arriverà nei prossimi mesi. Intanto, il 20 dicembre, giorno del suo compleanno, ha “regalato” ai fan un brano che farà parte del nuovo album. Si tratta dell’intensa Aura – Capitolo XII.

La Sad – Nuovo progetto in arrivo per il gruppo, che non pubblica un nuovo disco da Sto nella Sad del 2022. I tempi sono maturi, no?

Mahmood – A 3 anni di distanza da Ghettolimpo, che ha performato meno bene del previsto, il due volte vincitore di Sanremo si appresta a uscire con il suo terzo album. Non subito, però. “È un disco aperto, stiamo chiudendo dei pezzi e stiamo pensando ai live, vogliamo fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Posso dire che nell’album ci saranno delle collaborazioni internazionali” ha spoilerato nelle scorse settimane. Il progetto ha preso forma più all’estero che in Italia, tra Los Angeles, Parigi e Berlino. Il singolo Cocktail d’amore è solo il primo assaggio di un disco che Mahmood porterà anche sui palchi europei.

Angelina Mango – Dopo l’ottimo riscontro dell’EP Voglia di vivere, Angelina si prepara a pubblicare l’album d’esordio che presumibilmente potrebbe vedere la luce in tempo per presentarlo al concerto-evento Pare una pazzia previsto per il 17 aprile al Fabrique di Milano.

Maninni – Disco di debutto anche per Maninni, che a fine dicembre diceva di essere in studio a chiudere l’album. Release sanremese per lui?

Fiorella Mannoia – A 4 anni di distanza dal precedente Padroni di niente una delle interpreti più apprezzate della scena italiana si prepara a dare alle stampe un nuovo album. Al momento però non ci sono maggiori dettagli sul periodo di pubblicazione.

Mr Rain – La rivelazione di Sanremo 2023 si prenderà probabilmente più tempo per tornare con un disco di inediti. Che esca nel 2024, però, è certo, anche perché a novembre lo attendono due importanti concerti a Roma e Milano.

Negramaro – La band salentina torna al Festival dopo 19 anni per inaugurare una nuova era discografica, anticipata già nei mesi scorsi dalla collaborazione con Fabri Fibra per il brano Fino al giorno nuovo.

Renga & Nek – I due amici e colleghi sono usciti a settembre con il loro disco Renganek. Anche nel loro caso, dunque, è probabile una ristampa sanremese.

Ricchi e Poveri – Da quattro a due, i superstiti del gruppo di Sarà perché ti amo hanno in serbo un progetto musicale per il proprio pubblico? Non lo sappiamo. La loro storia discografica è ferma al 2021, quando uscì il doppio album Reunion. La storia è destinata a continuare? Lo scopriremo presto.

Rose Villain – Il suo 2023 era iniziato nel segno del primo album in studio, Radio Gotham. Il 2024 potrebbe essere il momento giusto per nuova musica, considerando anche il fatto che a ottobre la cantante sarà impegnata con alcune date nei club.

Sangiovanni – Dopo mesi di silenzio ‘Sangio’ è pronto al grande ritorno. Il 2024 sarà per lui un anno molto impegnativo: non solo il Festival, ma anche una data al Forum di Assago prevista per il 5 ottobre e naturalmente un nuovo disco. A proposito della pausa che si è preso, l’artista ha spiegato sui social: “Il mio rapporto con la musica è cambiato di nuovo, è tornato un po’ come in principio quando entravo in studio solo se/perché ne avevo bisogno”.

Santi Francesi – “Sicuramente un album è nei piani, anche perché manca da un po’ di tempo e abbiamo voglia di far sentire al nostro pubblico tante cose nuove”. Queste le parole del duo vincitore di X Factor 2022 a Marie Claire, ma non sembra esserci fretta. L’ultimo lavoro del duo è l’EP In fieri del 2023

The Kolors. Curioso il caso della band capitanata da Stash, che dal 2017 non pubblica un album. You, questo il titolo del progetto, non lasciò il segno, e da quel momento il gruppo ha rilasciato solamente singoli sparsi, successivamente inseriti nella raccolta del 2021 Singles. Il 2023, come noto, è stato l’anno di svolta che ha riportato la band al successo con Italodisco, e sull’onda lunga della ritrovata fortuna arriverà anche un nuovo disco, che per ora non ha una data di uscita. È possibile una release in primavera? In fondo il 3 aprile Stash e soci si esibiranno per la prima volta al Forum di Assago. Quale migliore occasione per presentare nuovi brani?

Emanuele Corbo

