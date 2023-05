Er Baghetta e i Conigli Bianchi: una matita per dissacrare la sierofobia e lo stigma hiv

0:00 Ascolta l'articolo

Le persone con Hiv vivono spesso invisibili e rintanate. Grazie al supporto di Viiv Healthcare, oggi su Gay.it vi raccontiamo questa storia di attivismo alternativo.

Da cosa devono proteggersi principalmente oggi le persone con Hiv?

Inutile girarci intorno, considerando i progressi della scienza, è ormai chiaro a chiunque sia informatə sul tema, che le persone con Hiv devono proteggersi dallo stigma, dai pregiudizi, e da un mondo che, nonostante i traguardi scientifici che consentono libertà e una vita piena, lə addita ancora come untə dall’alone viola, o peggio ancora: untorə che se lo sono andatə a cercare (l’abbiamo sentita parecchie volte anche questa).

È per questo che Luca Modesti ha pensato che fosse ora di uscire dalla tana, disegnando grosse risate, spesso amare, per riscrivere l’immaginario che accompagna chi vive con l’Hiv oggi in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conigli Bianchi (@coniglibianchi)

40 anni, originario della provincia di Livorno, nel 2011 Luca ricevette la diagnosi di positività al virus dell’Hiv. In quel periodo aveva da poco finito la Scuola Internazionale di Comics di Roma e quando scoprì di avere l’Hiv, il primo pensiero fu: io non ne so proprio niente…

E invece, dopo poco tempo, scopre che l’Hiv non è più una diagnosi di morte, scopre di poter sopravvivere alla diagnosi e scopre che, grazie ai farmaci e a una terapia efficace, può vivere a lungo e ancor di più, e può sentirsi libero di avere una vita sessuale.

Straordinario no? Eppure molte sono ancora le persone che non sono a conoscenza di ciò.

Così, mosso dalla spinta ideale di combattere la profonda disinformazione sull’argomento, Luca Modesti AKA Er Baghetta si rende conto che che sulla comunicazione in ambito Hiv c’è un problema. Comincia a parlarne con amicə e conoscentə della sua bolla, e in poco tempo, qualche altrə coniglio bianco esce dalla tana.

Ma allora le persone con l’Hiv esistono! Anche se spesso si trovano a vivere una doppia vita, un po’ come Batman. Lo stigma le tiene prigioniere delle catene dell’ignoranza, che impediscono la visibilità e quindi la libertà. Che fare?

Dopo un primo approccio all’attivismo con ACT UP in UK nel 2012, Er Baghetta insieme ad amicə e persone vicine fonda il collettivo Conigli Bianchi, attivistə contro la sierofobia. Attraverso azioni dal linguaggio inusuale, il collettivo va all’assalto dello stigma, con l’intento di dissacrare un immaginario affollato di fantasmi di morte e velenose discriminazioni. Per riportare alla vita le persone con Hiv, infondere loro coraggio e solidarietà. Nel 2014 Luca organizza una call to action per artistə visuali, una vera e propria chiamata all’azione contro lo stigma e dichiaratamente incentrata sull’Hiv, in un momento nel quale in Italia questo tema era sparito dal dibattito quotidiano da troppo tempo.

In questi 10 anni di impegno politico in prima linea come attivista, Er Baghetta ha collaborato con le principali associazioni e collettivi italiani ed europei, portando una ventata di aria fresca per riscrivere la comunicazione visuale in ambito di Hiv e salute sessuale.

L’obiettivo principale è attivare la diffusione di un linguaggio empatico e dissacrante, spesso ironico e disruptive, per diffondere conoscenza, abbattere i pregiudizi e creare un mondo di alleatə: liberə, informatə e sierocinvoltə.

© Riproduzione Riservata