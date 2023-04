Svolta Hiv: PrEP gratuita, l’AIFA dà il via libera alla Profilassi pre-Esposizione

0:00 Ascolta l'articolo

La PrEP sarà gratuita in Italia. L’Agenzia Italiana del FArmaco (AIFA) ha dato il via libera alla rimborsabilità della Profilass pre-Esposizione che previene l’Hiv nelle persone hiv negative a rischio contagio. La notizia è stata resa nota da Anlaids, Associazione Nazionale per la Lotta all’Aids.

Come proteggersi dall’Hiv oltre al preservativo – La guida alla PrEP >

In questa mappa i centri ai quali rivolgersi per avere il rimborso PrEP, ben sapendo che, ad oggi, la distribuzione della PrEP è limitata. Dopo la svolta annunciata da Anlaids poche ore fa, in teoria, tutte le persone potranno parlare con il proprio medico di base che, se lo riterrà opportuno, potrà prescrivere la PrEP, che sarà rimborsata dallo Stato.

Un mese fa era iniziata la discussione presso l’Aifa sull’opportunità che, come molti altri paesi occidentali e non solo (nello Zimbabwe per esempio è stata approvata la distribuzione di PrEP a lunga durata), anche l’Italia si dotasse di un piano di rimborsabilità pubblica per le persone a rischio contagio. La discussione si era poi arenata, per i veti incrociati all’interno dell’Aifa e per le pressioni di lobby e politica. Su Gay.it ci eravamo uniti alle associazioni, da Arcigay al Mieli al Gay Center e a Gaynet, fino ad Anlaids stessa, Checkpoint e Plus, e avevamo protestato, sottolineando come il nostro fosse un paese per ricchi.

Oggi l’annuncio di Anlaids . “È un importante passo in avanti nella prevenzione dell’infezione da Hiv – dichiara Bruno Marchini, presidente di Anlaids – poiché rende il farmaco fruibile da tutte le persone. La PrEP è però un percorso, che, oltre alla prescrizione del farmaco comprende lo screening periodico delle infezioni sessualmente trasmesse, che al momento è, nella maggior parte delle regioni italiane, ancora a carico dell’utente. Auspichiamo una completa presa in carico del percorso per garantire una prevenzione efficace e completa consapevolezza”.

È bene ricordare che la battaglia contro l’Hiv non è finita. È ancora fondamentale combattere contro lo stigma (ne parla qui anche Billy Porter) e sottolineare l’importanza dell’uso del preservativo.

Foto di Shane Rounce su Unsplash

