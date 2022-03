Fedez torna a casa: “L’amore è la medicina più potente. Si torna a vivere”

< 1 min. di lettura

Passati 10 giorni in ospedale per rimuovere il tumore al pancreas, Fedez è oggi tornato a casa. A rivelarlo lo stesso rapper, che ha voluto ringraziare pubblicamente “voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita“. A corredo del post una bellissima foto ‘di gruppo’ con tutto il reparto ospedaliero che l’ha seguito, giorno dopo giorno, tra medici e infermieri.

“Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto.E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”, ha scritto Federico, travolto dai like e dall’affetto dei fan.

“È stata dura ma siamo a casa”, ha aggiunto Chiara Ferragni sul proprio profilo. “Grazie a tutti i medici, infermieri e personale del San Raffaele per averci fatto sentire sempre al sicuro e a casa, e per averci dato sempre speranza. Grazie al mio meraviglioso marito per aver combattuto così duramente e per essere stato così coraggioso per la nostra famiglia. Grazie ragazzi per tutto l’amore che proviamo ogni giorno”.

