Google Trends Italia 2023, le Top10. Da “cosa significa transgender” a Michela Murgia, Mengoni e Elly Schlein

3 min. di lettura

Google Trends è uno strumento Google che permette di conoscere la frequenza di ricerca sul celebre motore di ricerca di una determinata parola o frase. Come ogni anno, Google ha oggi diramato i Google Trends del 2023, pubblicando una serie di classifiche relative agli argomenti più di tendenza in Italia nel corso degli ultimi 12 mesi. Molti dei quali a trazione LGBTQIA+.

Tra i personaggi spicca Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico che è risultata settima nella Top10 dei personaggi più cercati. Tra gli addii in nona posizione troviamo Michela Murgia e la sua famiglia queer, mentre tra i film al 2°, 5° e ottavo posto scoviamo Barbie, il premio Oscar Everything Everywhere All at Once e The Whale. Tra le serie domina Mare Fuori, con Mercoledì 5° classificata davanti a The Last of Us, mentre Chiara Francini, giudice di Drag Race Italia nonché voce del podcast Refuge, è prima tra le attrici/attori davanti a Luisa Ranieri, splendida di Nuovo Olimpo di Ozpetek, con Paola Cortellesi decima. Tra i cantanti Rosa Chemical precede Fedez, con il famigerato e chiacchierato bacio di Sanremo ad aver sicuramente influito sul numero di ricerche, con Marco Mengoni terzo e la magnifica Elodie settima, ma è Due Vite, in trionfo al Festival e in gara all’Eurovision, il brano più ricercato dell’anno. Nella top 10 “Cosa significa…?” in seconda posizione troviamo “transgender“, a voler quasi ribadire la poca conoscenza dell’italiano medio nei confronti di una fetta della nostra comunità, mai come in questo momento aspramente criticata ed attaccata dalla politica internazionale (a proposito, abbiamo scritto una guida esaustiva per capirne meglio il significato)

Le Top10 di Google Trends 2023 Italia

Personaggi

1) Jannik Sinner

2) Romelu Lukaku

3) Peppino di Capri

4) Shakira

5) Marta Fascina

6) Chiara Francini

7) Elly Schlein

8) Andrea Giambruno

9) Francesca Fagnani

10) Luisa Ranieri

Addii

1) Maurizio Costanzo

2) Silvio Berlusconi

3) Matteo Messina Denaro

4) Toto Cutugno

5) Gianluca Vialli

6) Francesco Nuti

7) Matthew Perry

8) Tina Turner

9) Michela Murgia

10) Gina Lollobrigida

Film

1) Oppenheimer

2) Barbie

3) C’è ancora domani

4) Assassinio a Venezia

5) Everything Everywhere all at once

6) Avatar 2

7) The Nun 2

8) The Whale

9) Killers of the Flower Moon

10) Creed 3

Serie TV

1) Mare Fuori

2) Buongiorno, mamma!

3) Lidia Poët

4) One Piece

5) Mercoledì

6) The Last of Us

7) Terra amara

8) Fiori sopra l’inferno

9) Ginny and Georgia

10) La ragazza e l’ufficiale

Attrici / Attori

1) Chiara Francini

2) Luisa Ranieri

3) Beatrice Luzzi

4) Elena Sofia Ricci

5) Angelo Duro

6) Jenna Ortega

7) Brendan Fraser

8) Grecia Colmenares

9) Massimiliano Varrese

10) Paola Cortellesi

Cantanti

1) Rosa Chemical

2) Fedez

3) Marco Mengoni

4) Anna Oxa

5) Lazza

6) Mr. Rain

7) Elodie

8) Gino Paoli

9) Ornella Vanoni

10) Giorgia

Testi canzoni

1) Due vite (Marco Mengoni)

2) BZRP (Shakira)

3) Supereroi (Mr. Rain)

4) Cenere (Lazza)

5) Italodisco (The Kolors)

6) Made in Italy (Bdope e Rosa Chemical)

7) Alba (Ultimo)

8) Tango (Tananai)

9) Splash (Colapesce e Dimartino)

10) Everyday (Anna, Shiva e Takagi & Ketra)

Cosa significa…?

1) Lutto nazionale

2) Transgender

3) Implosione

4) Apayinye

5) Noos

6) Papa Emerito

7) Sinologa

8) Aschenazita

9) Armocromista

10) Sexting

Ricetta

1) Lenticchie

2) Bigoli

3) Scammaro

4) Gnocchi di zucca senza patate

5) Valdostana

6) Tette delle monache

7) Frappé

8) Crema caffè

9) Calzagatti

10) Pesto genovese

Come vestirsi…?

1) A carnevale

2) A un matrimonio con pantaloni

3) Per una comunione da invitata

4) A un funerale

5) A un funerale estivo

6) Con 13 gradi

7) In gravidanza

8) A 50 anni

9) In discoteca

10) A un matrimonio a maggio

Perché…?

1) La guerra in Israele e Gaza

2) Iacchetti conduce da casa

3) Si festeggia il Ferragosto

4) Fazio lascia la Rai

5) Edoardo è stato squalificato

6) Osimhen porta la mascherina

7) La Juve ha perso 15 punti

8) Si festeggia l’8 marzo

9) Non c’è Teo Mammucari

10) È morto Maurizio Costanzo