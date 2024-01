Un profilo falso di Sam Smith sull’app di dating Raya mette a rischio la relazione con Christian Cowan

2 min. di lettura

Sam Smith è ancora insieme al suo fidanzato designer di moda, Christian Cowan, e smentisce le voci di una possibile rottura. Il gossip era emerso nelle ultime ore, a darne notizia era stato il Daily Mail, che aveva infuocato il gossip della possibile rottura dopo che sul social network di dating Raya era apparso un profilo di Sam.

In Italia il sito di gossip whopsee aveva riportato le parole di una fonte che avrebbe raccontato che Sam e Christian avevano deciso di porre la parola fine alla propria relazione, pur restando amici e che Sam si è iscritto a Raya, dove sarebbe già in contatto con nuove persone”.

Raya è un’app di incontri che si autodefinisce “comunità globale privata”. È un’applicazione riservata a persone famose o influenti, dove è possibile cercare relazioni romantiche o amicizie con altri membri selezionati.

Leggi > Mi sento come in un dating show, il “paradosso della scelta” vale anche in amore?

Ma una persona vicina a Sam ha messo in dubbio l’autenticità del profilo della star e ha dichiarato oggi al Mail che “Sam e Christian sono ancora molto uniti in una relazione e non si sono iscritti a Raya“.

Sam Smith, vincitore di cinque Grammy Awards, è fidanzato con Christian dal gennaio scorso. I due si erano conosciuti quando il designer aveva lavorato ai costumi del video musicale di Smith “I’m Not Here to Make Friends”. Nel video la star danza con corsetto e cosce all’aria, sfoggiando tutto l’orgoglio di chi non ha più bisogno di fornire giustificazioni (leggi > Vi piacerebbe essere Sam Smith)

Cowan ha tra i propri client star del calibro di Jennifer Lopez, Ladu Gaga, Cardi B e Heidi Klum. Esattamente un anno fa aveva confermato la sua relazione con Sam, mentre i due camminavano abbracciati a New York.

Gli amici della coppia hanno detto che su Raya esiste un chiaro e credibile profilo di Sam Smith, ma che non appartiene affatto alla popstar: “Considerando che che esiste un profilo sull’app, c’è ora il timore che qualcuno stia impersonando Sam“. Pare che Sam e Christian abbiano intenzione di protestare con l’azienda di dating per capire come sia stato possibile questo furto di identità, considerando che Raya fa dell’autenticità dei profili famosi il suo fiore all’occhiello.

Sam Smith, persona non binaria, ha sempre dichiarato di essere aperto a qualsiasi genere nell’amore. Prima di Christian Cowan, Sam ha avuto relazioni con Brandon Flynn e Jonathan Zeizel.

Lo scorso Ottobre Sam Smith aveva pubblicamente risposto alle feroci parole transfobiche del premier conservatore britannico Rishi Sunak, che si era scagliato contro la possibilità di autodeterminare la propria identità di genere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SAM SMITH (@samsmith)

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.