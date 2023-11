I film LGBTQIA+ della settimana 27 novembre/3 dicembre tra tv generalista e streaming

Lunedì 27 novembre, Guerra al Virus – Prime Video

America anni ’80. Il dottor Francis (Matthew Modine) è uno dei primi a scoprire un’epidemia che ha già mietuto vittime in Africa. Si tratta del virus dell’Hiv ma la società americana rimane indifferente alla malattia considerandola pericolosa solo per gli omosessuali. Il dottor Francis si trova a dover combattere una vera e propria guerra per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità dell’Aids.

Film tv del 1993 di Roger Spottiswoode, ricevette ben quattordici nomination agli Emmy Award (vincendone tre), due nomination ai Golden Globe e numerose nomination a premi minori.

Martedì 28 novembre, Che mi dici di Willy? – Youtube

Titolo entrato letteralmente nella storia del cinema perché primo film statunitense distribuito nei cinema su scala nazionale ad affrontare il tema dell’Aids, descrivendo le vite di otto omosessuali.

Presentato nella sezione Un Certain Regard al 43º Festival di Cannes, Che mi dici di Willy? è ambientato nel luglio del 1981, quando il New York Times parla per la primissima volta di una malattia, all’epoca totalmente sconosciuta, che cominciava a far vittime fra i gay e i tossicodipendenti. Due giovani amici omosessuali, Willy e John, si ritrovano a Fire Island come ospiti nella casa al mare di Sean e David, coppia benestante di New York; nella stessa località è in vacanza anche Allen, di professione avvocato. Quella mattina, leggendo il giornale, tutti scoprono l’arrivo di questa nuova terribile malattia…

Longtime Companion, questo il titolo originale della pellicola, incassò quasi 5 milioni di dollari nei cinema americani, arrivando a vincere un Golden Globe e un Independent Spirit Awards per il miglior attore non protagonista (Bruce Davison), oltre al premio del pubblico al Sundance Film Festival.

Mercoledì 29 novembre, 120 Battiti al minuto – Prime Video

Parigi, primi anni ’90. Nathan è un giovane ragazzo gay che decide di unirsi ad un movimento che sta conquistando sempre più visibilità nell’opinione pubblica francse. Si tratta di Act Up, un’associazione che ha come missione quella di rompere il silenzio generale sull’epidemia di AIDS che sta mietendo nel mondo innumerevoli vittime. Mentre il movimento cresce, Nathan inizia una relazione con uno dei mebri più radicali del gruppo, Sean…

Meraviglia di Robin Campillo vincitore della Queer Palm e del Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes 2017, oltre a 6 premi Cèsar.

Giovedì 30 novembre, Positive – Prime Video

A 42 anni dalla scoperta dell’HIV un documentario italiano r acconta le vite di 4 giovani HIV+. Un viaggio in macchina, quello diretto da Alessandro Redaelli, verso il mare tra quattro sconosciuti, tutti under 40, tutti hiv+, per scoprire le loro vite e raccontare a volto e cuore scoperti cosa significhi avere l’HIV oggi, in un’epoca che vede possibile convivere con il virus e condurre vite normali.

Venerdì 1 dicembre, Aids Story – RAIPLAY

In questa raccolta due importati inchieste della Rai sul diffondersi dell’epidemia di Aids. L’inchiesta di Giangi Poli “Aids Story” (1985) è un vero e proprio affresco sociale sull’America degli anni ’80 in cui si stava diffondendo l’epidemia. L’inchiesta di Maricla Boggio “Storie dallo Spallanzani” (1992) racconta invece l’impegno dell’ospedale Spallanzani di Roma nella cura dei malati di Aids attraverso la voce di un gruppo di operatori: medici, assistenti sociali, suore, psicologi.

Sabato 2 dicembre, Le fate ignoranti – Netflix

Il 16 marzo del 2001 usciva nei cinema d’Italia Le Fate Ignoranti, terzo film di Ferzan Ozpetek con protagonisti Margherita Buy e Stefano Accorsi. Presentato al Festival di Berlino, il film vinse 4 Nastri, 3 Globi d’Oro e 4 Ciak d’Oro, con 2 nomination agli European Film Award e un box office sbancato, con quasi 7 milioni di euro incassati.

Ozpetek, all’epoca poco più che 40enne e sconosciuto agli occhi del grande pubblico, decollò, vincendo due anni dopo il David grazie a La finestra di fronte. Un film epocale, per la comunità LGBT italiana, perché ruppe un muro, proiettandola nei cinema mainstream, da sala ‘per famiglie’, trattando tematiche come l’amore tra persone dello stesso sesso, l’AIDS, mostrando parte di un universo fino a quel momento quasi mai rappresentato. Nei titoli di coda, come dimenticarli, le immagini del World Pride romano, che si tenne l’anno prima, nel 2000, sulle note di Due Destini dei Tiromancino.

Celebre la trama: Antonia e Massimo sono sposati, vivono in una splendida villa e sono una coppia felice. Un giorno Massimo muore in un incidente stradale. Antonia non riesce a riprendersi, fino a quando scopre che il marito aveva da sette anni una relazione extraconiugale. Sarà “La fata ignorante” a farle scoprire la verità…

Domenica 3 dicembre, Angels in America – SKY e Now Tv

Miniseria televisiva del 2003 prodotta dalla HBO, tratta dall’opera teatrale Angels in America – Fantasia gay su temi nazionali di Tony Kushner, Angels in America ha vinto 11 Emmy e 5 Golden Globe. Cast mostruoso trainato da Al Pacino, Meryl Streep ed Emma Thompson.

Siamo a New York, 1985. Per uno strano gioco del destino, le vite di due coppie si intrecciano fino a cambiarne definitivamente il corso, abbracciandio la paura per l’avvicinarsi del nuovo millennio e per l’indistruttibilità di un male, l’aids, che sta mietendo un’enormità di giovani vite…