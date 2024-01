I film LGBTQIA+ della settimana 8/14 gennaio tra tv generalista e streaming

Lunedì 8 gennaio, Dopo Oliver su Netflix

Marc (Daniel Levy) era soddisfatto di vivere nell’ombra dell’esuberante marito Oliver (Luke Evans). Ma quando Oliver muore inaspettatamente, il mondo di Marc crolla, spingendolo a partire con i due migliori amici Sophie (Ruth Negga) e Thomas (Himesh Patel) alla volta di Parigi per un viaggio di riflessione che porta alla luce dure verità con cui ognuno di loro deve confrontarsi. “Dopo Oliver” segna il debutto alla sceneggiatura e alla regia di un lungometraggio per Levy, che si occupa anche della produzione per Not a Real Production Company insieme a Sister Pictures.

Martedì 9 gennaio, Bellifreschi su Canale 34 alle ore 17:44

Classico anni ’80 di Enrico Oldoini con due strepitosi Lino Banfi e Christian De Sica nei duplici abiti di Tommaso “Tom” Barletta/Mario “Jerry” Marcelli e Dolores/Barbara, Bellifreschi è una commedia en-travesti chiaramente ispirata a A qualcuno piace caldo.

Due attori sprovveduti, giunti in America per lavorare con Sylvester Stallone, rimangono coinvolti in una sparatoria, in cui la star viene colpita: creduti colpevoli, devono travestirsi da donna e fuggire per tutto il paese.

Mercoledì 10 gennaio, La Rivincita delle Bionde su Tv8 alle ore 23:30

Cult del 2001 di Robert Luketic, La Rivincita delle Bionde è il film che lanciato Reese Witherspoon, qui negli abiti di Elle Woods, ragazza estroversa e vivace, biondissima, vestita di rosa, sempre in movimento. Quando ormai pensa all’imminente matrimonio con il suo invidiato Warner, lui all’improvviso le dice che vuole lasciarla: lei è troppo frivola per uno come lui, che sta per iscriversi ad Harward ed è destinato a ricoprire importanti cariche e a diventare senatore entro non molti anni. Dopo i primi attimi di rabbia, Elle non si perde d’animo, e anzi si propone di dimostrare a lui e agli altri che lei non è solo la svampita che sembra. Riesce quindi ad essere ammessa ad Harward, alla facoltà di legge, e qui cominciano le vere difficoltà…

Al fianco di Reese troviamo Luke Wilson, Holland Taylor e Jennifer Coolidge.

Giovedì 11 gennaio, Paris 05:59 su Mubi

Théo e Hugo si incontrano, si riconoscono e si fondono in un abbraccio appassionato. Dopo l’esplosione del desiderio e l’emozione di quel primo momento, i due giovani affrontano il loro nascente amore per le strade vuote di una Parigi notturna.

Raccontato in tempo reale dopo un’orgia, tra le 04:27 e 05:59 del mattino, il film esplora i legami fluidi ma fragili tra i due protagonisti, Théo e Hugo. Un’ambiziosa rivisitazione queer del mito classico di Orfeo ed Euridice diretto da Olivier Ducastel e Jacques Martineau.

Venerdì 12 gennaio, Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi su Cielo alle ore 23:15

Film del 1988 diretto da Pedro Almodovar, ottenne 5 premi Goya su 15 candidature, oltre alla candidatura all’Oscar come miglior film straniero. Pepa, doppiatrice cinematografica, viene abbandonata dal collega e amante Ivan. Da lui aspetta un bambino ed è pronta a dargli la caccia. Intanto la donna si trova a dover ospitare Candela, un’amica ricercata dalla polizia, mentre in casa sta per arrivare Lucia, l’ex moglie di Ivan, in cerca dell’uomo con l’intento di vendicarsi di lui…

Cast indimenticabile, trainato da Carmen Maura con al suo fianco Antonio Banderas, Julieta Serrano, Rossy de Palma, María Barranco, Kiti Manver, Guillermo Montesinos, Chus Lampreave, Yayo Calvo, Loles León, Angel de Andrés López e la collaborazione di Fernando Guillén.

Sabato 13 gennaio, Whitney Houston – Una voce dal cielo su Nove alle ore 21:25

La vita artistica e personale della cantante tra successi e controversie, ci pone davanti una domanda: Whitney Houston, nonostante il successo planetario, era libera di essere se stessa? Documentario diretto da Nick Broomfield e Rudi Dolezal, il film racconta la vita e la carriera della cantautrice statunitense Whitney Houston dalla sua nascita nel 1963 fino alla sua prematura morte avvenuta nel 2012, attraverso filmati d’archivio inediti, registrazioni esclusive, esibizioni rare e interviste con le persone che la conoscevano meglio.

Domenica 14 gennaio, Saltburn su Prime Video

La regista e sceneggiatrice premio Oscar Emerald Fennell (Una donna promettente) ci regala una storia di privilegio e desiderio clamorosamente perfida. Mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all’Università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate indimenticabile…

