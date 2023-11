Saltburn arriva in streaming, è quasi bacio tra Jacob Elordi e Barry Keoghan a Londra- VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Barry Keoghan voleva intensamente baciare Jacob Elordi alla prima londinese di “Saltburn“, ma la star di “Euphoria” è apparsa più fredda del collega e non s’è visto quello che sarebbe stato uno strepitoso bacio gay (al netto dei mugugni per queerbaiting).

Il thriller erotico queer di Emerald Fennell arriva in streaming su Prime Video il 17 Novembre, ma noi l’abbiamo già visto alla Festa del Cinema di Roma e nella nostra recensione scriviamo:

Emerald Fennell ha dato vita ad una pellicola a più strati, che spazia tra i generi, tutta o quasi centrata sul camaleontico volto di uno strepitoso Barry Keoghan, che sa essere imbranato e al tempo stesso affascinante, dolce e diabolico, subdolo e sincero, animalesco e infantile, delicato e ruvido come la pietra. Leggi qui tutta la recensione di Saltburn per Gay.it

A Londra la premiere ha visto sfilare i protagonisti del film, insieme a Jacob Elordi che nel film interpreta FelixCatton e Barry Keoghan nel ruolo di Oliver Quick, erano presenti anche RosamundPike (Elizabeth Catton), Richard E. Grant (Sir James), Alison Oliver (Venetia), Ewan Mitchell (Michael Gavey) e Carey Mulligan (Pamela).

Smagliante è apparsa la regista Emerald Fennell, reduce dal clamoroso successo del film “Barbie” (qui la nostra recensione: Perché Barbie è il capolavoro dell’estate) e ora impegnata nella stesura dell’ancora misterioso titolo “Zatanna”.

Jacob Elordi è tra i possibili interpreti di “The Shards” di Luca Guadagnino, mentre il monumentale Barry Keoghan (come dimenticare le sue interpretazioni in “Il sacrificio del cervo sacro” di Lanthimos e “Gli spiriti dell’isola” di McDonagh, sta lavorando a “Bird” di Andrea Arnold, sarà insieme a Jenna Ortega e The Weeknd nel nuovo film (ancora senza titolo) di Trey Edward Shults, lo vedremo poi in “Bring Them Down” di Chris Andrews e infine nella serie tv prevista per il 2024 “Masters of the Air”.

Barry Keoghan sarà anche in Dune 2.

Saltburn IL TRAILER ITALIANO >

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Saltburn (@saltburnfilm)

Jacob Elordi nel ruolo di Felix Catton in “Saltburn” di Emerald Fennell

Jacob Elordi in “Saltburn”

© Riproduzione Riservata