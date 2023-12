Love Lies Bleeding, primo trailer del film con Kristen Stewart che si innamora di una bodybuilder

2 min. di lettura

L’amore è dolore.

Kristen Stewart e Katy M. O’Brian sono le protagoniste di un’elettrizzante storia d’amore nel feroce e sanguinoso primo trailer di Love Lies Bleeding, nuovo film di Rose Glass. Stewart interpreta Lou, una solitaria proprietaria di una palestra che si innamora di Jackie (O’Brian), un’ambiziosa bodybuilder diretta a Las Vegas per tramutare in realtà i suoi sogni d’atleta.

Tuttavia, recita la sinossi ufficiale, “il loro amore accende la violenza, trascinandole in profondità nella rete della famiglia criminale di Lou”. Ed Harris interpreta il minaccioso padre della bodybuilder, con l’FBI alle calcagna. Le sue azioni criminali faranno finire nei guai sia sua figlia che la fidanzata.

Il film A24, che sarà presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival a gennaio prima di uscire al cinema nella primavera del 2024, vede nel cast anche Dave Franco, Jena Malone e Anna Baryshnikov. 33enne regista inglese, Rose Glass ha diretto l’apprezzatissimo Saint Maud, nel 2019, candidato a ben 17 nomination ai British Independent Film Awards. Per ora tutto tace sull’eventuale distribuzione italiana.

Per Kristen Stewart significa invece tornare in sala due anni dopo Crimes of the Future di David Cronenberg. Nel 2022 anche la sua prima e unica candidatura agli Oscar come migliore attrice per Spencer. Katy M. O’Brian si è invece fatta vedere in The Mandalorian e in Ant-Man and the Wasp: Quantumania nel corso del 2023. Da tre anni è felicemente sposata con Kylie Chi.

