“I’ll be home for Christmas”, il nuovo video di Steve Grand è un amaro tributo al Natale ai tempi del Covid-19

A sette anni dalla pubblicazione di All-American Boy, video con cui fece coming out, Steve Grand è tornato per cantare il suo malinconico Natale, un Natale ai tempi del Coronavirus, distanti dagli affetti.

“I’ll be home for Christmas” il titolo del brano, agrodolce omaggio a queste festività tanto complesse. Grand ha girato il video in casa, con il regista John Lavin che ha supervisionato il progetto dalla sua abitazione, a Miami. Anche il co-protagonista Trevor LaPaglia ha partecipato a distanza, per un video che di fatto esplicita quel distanziamento a cui tutti noi siamo costretti a causa della pandemia. Le immagini che mostrano LaPaglia e Grand insieme, felici e abbracciati, sono in realtà tratte dal video “All I Want for Christmas is You” del 2015. Grand definisce questo “I’ll be home for Christmas” una sorta di sequel ideale.

In questo video, Steve interpreta un uomo a cui manca il fidanzato (LaPaglia) nel pieno delle vacanze di Natale. Spiacevole sensazione che molte persone saranno costrette a vivere in questi ultimi giorni del 2020.