Immanuel Casto feat. Romina Falconi in diretta social per rispondere alle vostre lettere

La nostra Posta di Casto questa settimana cambia faccia e si trasforma in diretta social, com il sommo Immanuel Casto on line giovedì sera a partire dalle ore 22:00 sulla pagina Facebook di Gay.it e sul canale Twitch del cantante.

Insieme a Casto ci sarà lei, la mitologica Romina Falconi, con Immanuel che si prenderà un’ora e mezza abbondante per rispondere ad alcune delle vostre lettere inviate nelle ultime settimane, rimaste ancora in sospeso. D’altronde ne avete spedite tantissime, e per il povero Casto diventa sempre più complicato riuscire a rispondervi singolarmente. Ecco il perché dell’appuntamento live, onestamente imperdibile, giovedì 10 ottobre. Non mancate.