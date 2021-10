Ita Airways è la nuova Alitalia, logo orrendo, aerei azzurri che sembrano usciti da Canale 5

E invece no. Questa mattina la doccia gelata. Fabio Lazzerini, amministratore delegato di ITA, ha svelato che la nuova compagnia aerea si chiamerà Ita Airways. E che il marchio Alitalia è stato comprato, sì, ma per risparmiare i soldi dell’eventuale problema di utilizzo. Infatti, avendo ora ITA comprato il marchio Alitalia, la transizione da un marchio all’altro (dai tovagliolini alle brandizzazioni dei corner negli aeroporti di mezzo mondo) potrà essere affrontata con più tranquillità. Non è chiaro però come mai, a questo punto, non si sia scelto di mantenere nome e immagine di Alitalia. Soprattutto considerando l’orrendo marchio e l’indecente immagine coordinata scelti per la nuova compagnia Ita Airways. “Guardiamo indietro a un passato comunque importante, ma soprattutto guardiamo al futuro” ha detto Lazzerini. La sensazione è che si tratti della solita incapacità manageriale italiana, incapacità particolarmente feroce soprattutto quando si parla di aziende pubbliche. E’ presto visibile agli occhi di qualsiasi occhio dotato di buon gusto: è già tutto sbagliato. E lo si capiva fin dal logo, vagliato qualche mese fa. Michele Masneri, su Instagram, aveva così commentato la presentazione in pompa magna del logo di ITA:. E la sensazione è che la lezione del fallimento di Alitalia non abbia insegnato nulla. Anche con Ita Airways, siamo nuovamente impantanati nei soliti salotti romani di amici del prete e nipoti del politico. La chiamano start up, ma Ita Airways decolla dal portafogli di te contribuente che stai leggendo. Esattamente come Alitalia. E allora, non potevamo almeno tenerci stretta la compagnai aerea con la più bella immagine al mondo? Oppure, semplicemente: non si poteva far lavorare alla nuova immagine di ITA Airways qualche bravo creativo dal buon gusto italiano? Com’è possibile creare un logo così sbagliato nel 2021?