Ma alla fine Federico Fashion Style è gay? 

2 minuti di lettura

Tra i grandi obiettivi del nostro paese, verificare l’orientamento sessuale di Federico Lauri, in arte FedericoFashion Style, sembra ancora uno dei nostri primi pensieri la mattina.

Il parrucchiere di Anzio, noto grazie al celebre programma di Real Time Il salone delle meraviglie, padre della piccola Sophie Maelle e compagno da quasi 10 anni di Letizia Porcu, almeno tre volte su quattro si ritrova a dover rispondere alla stessa noiosa domanda riguardo la sua sessualità.

L’ultima la scorsa Domenica, a Verissimo. “Come vivi le critiche alla tua identità sessuale?” gli chiede Silvia Toffanin, ma la risposta è sempre la medesima: “Nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte e per cosa fa a letto. Io ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso tutto.”

Toffanin, adorabile paracula, insiste: “Anche perché essendo tu così libero, se lo fossi, non avresti problemi a dirlo, giusto?” ma Federico ribadisce che ognuno può amare chi vuole, in libertà totale. “Ma figurati, nel 2022, è veramente terribile questa cosa” dice.

La stessa scena si ripete da anni ormai

Già nel 2019, in una nostra intervista, Federico rivendicava la sua libertà di non dover raccontare tutto a tutti: “Viva l’amore, le sue mille sfumature, ma anche la libertà di scegliere se parlare, o meno, del proprio privato”.

Quando nel 2020 uscì la notizia di Paola Turci e Francesca Pascale, si dichiarò felice per le due amiche, chiamando la loro libertà “sinonimo di felicità”. “Non ne sapevo nulla” disse al Messaggero “Se è come si vede dalle foto sono felice per loro”.

Nel 2021 ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1, Serena Bortone gli chiese espressamente: “Io penso che siamo liberi di poter dire ci piacciono gli uomini, le donne, tutte e due. Io te lo posso chiedere?” domanda alla quale lui ha risposto candidamente “Come no? Assolutamente. Sono eterosessuale, e non ho nessuna cosa da nascondere”.

La celebrità, concorrente lo stesso anno a Ballando con le Stelle, si è anche lamentato dei pregiudizi della giuria davanti i suoi outfit estrosi, in primis Selvaggia Lucarelli che ne avrebbe di nuovo insinuato la credibilità: “Le paillettes le indosso da quando ho 13 anni” precisa orgogliosamente il 32enne hair stylist “Io sono così, non fingo di essere un personaggio.”

I suoi stessi genitori l’hanno definito sin da piccolo un bambino eccentrico e con una forte espressione artistica. “Già all’asilo amava abbellire le bambine, i ragazzi, si circondava di cose diverse dalla normalità“ raccontano. “All’asilo amava abbellire le bambine, i ragazzi, si circondava di cose diverse dalla normalità“.

Alle porte del nuovo anno e nel bel mezzo di un periodo storico allucinante, forse per troppo tempo libero o l’eccessivo bisogno di focalizzarci sugli stessi fetish dell’anno precedente, sentiamo ancora l’urgenza di fare outing a chiunque cozza fuori lo stereotipo maschile a cui siamo abituati.

Ma oltre a ribadirci che non abbiamo ancora compreso la gravità di un gesto simile, questa pratica non fa altro che alimentare il successo di un personaggio che – piaccia o non piaccia – tiene ancora i riflettori puntati su di sé.

Anche grazie alla morbosa speculazione.

