Enzo Miccio, 5 anni d’amore con Laurent: “Non mi sposo ma vorrei un figlio”

2 minuti di lettura

50enne wedding planner più celebre del piccolo schermo, Enzo Miccio si è rivelato al cospetto di Silvia Toffanin nel corso di Verissimo, su Canale 5. Un’intervista a cuore aperto per colui che pochi anni fa organizzò le nozze tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Attualmente concorrente di Back to School, programma condotto da Nicola Savino su Italia 1, Miccio ha svelato di essere felicemente innamorato di Laurent, compagno che vive a Parigi.

“Stiamo insieme da cinque anni e mezzo, è una storia importante, ma molto complicata perché non viviamo nella stessa città. Ci dividiamo tra Milano e Parigi, non è una roba facile da tenere assieme. Ci vuole tanta forza e tanto coraggio, è difficile, bisogna usare tanta intelligenza e cercare di andare avanti. Poi con il Covid ancora peggio, non ci siamo visti per mesi“, ha confessato il wedding planner, che ha precisato di aver avuto “sempre storie importanti che sono durate tanti anni, sono stato fortunato. Mai storielle. Sono un toro, faccio sempre sul serio, difficilmente mi metto a giocare soprattutto con i sentimenti. Ho avuto storie sempre molto lunghe“. Organizzatore di matrimoni altrui, Miccio ha contro ogni previsione ammesso di non volersi sposare.

“Mai dire mai, ma oggi non è nei miei programmi“. Però Enzo vorrebbe avere un figlio: “Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita. Ma bisognerebbe avere anche un compagno che sia della stessa idea. Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse“. Laurent è comparso sul profilo Instagram di Enzo a fine 2020, per le festività di Natale. Da allora l’ex concorrente di Pechino Express non ne ha mai parlato, fino ad oggi.

Nato a San Giuseppe Vesuviano, in Campania, Enzo non ha mai dovuto fare un vero e proprio coming out con sua madre e suo padre: “Sono cresciuto in una famiglia abbastanza aperta. Nessuno nella mia famiglia ha posto l’accento su quello che ero”. “Anche mio padre, forse il più all’antica della famiglia, è sempre stato molto aperto. So che purtroppo non è la normalità, nessuno mi ha mai fatto pesare niente e l’ho vissuto con serenità”, ha precisato a Silvia Toffanin, da Miccio successivamente ringraziata su Instagram per averlo fatto sentire a “suo agio nel suo salotto“, dove “tutto” gli è “sembrato “normale””.

© Riproduzione Riservata