0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Felicissima Sera – All inclusive è il nuovo show del venerdì sera di Canale 5 dove l’irriverente duo comico pugliese Pio e Amedeo racconta la nostra società in maniera sarcastica, tra pregi e difetti del nostro tempo. Il sottotitolo del nuovo varietà è una chiara indicazione dell’intento del programma: abbattere ogni barriera provando ad essere il più inclusivi possibile.

Il compito è arduo ma dobbiamo ammettere, che ci piaccia o meno quella comicità, che in questa nuova edizione il duo comico è riuscito a mettere d’accordo quasi tutti tanto da aver realizzato ascolti record (19,50% nella prima puntata e 18,1% nella seconda puntata) ed essere riuscito a conquistare anche gli spettatori più intransigenti.

Tra siparietti comici con gli ospiti di turno, le sagre di paese riprodotte negli studi Mediaset e le esibizioni di alcuni dei più apprezzati cantanti neomelodici, infatti, Pio e Amedeo sono riusciti a regalare al pubblico un vero e proprio show che fa ridere, emoziona e talvolta fa pure riflettere su tematiche importanti: che sia la morte di un genitore, la figura dei figli o del rinnovato rapporto tra l’uomo e la donna.

Insomma, nessuna pecca – o quasi – per il varietà Felicissima Sera – All inclusive attualmente in onda su Canale 5 che nella seconda puntata ci ha regalato anche un momento di indimenticabile leggerezza.

Felicissima Sera – All inclusive: scatta il bacio tra Pio e Amedeo

Durante l’esibizione di Annalisa sulle note del suo ultimo brano Mon Amour – con un rinnovato look che dobbiamo ammettere le dona particolarmente – abbiamo potuto assistere ad un appassionato bacio proprio tra i due padroni di casa, Pio D’Antini e Amedeo Grieco.

I due comici, infatti, mentre il testo della canzone recita Ho visto lei che bacia lui, Che bacia lei che bacia me, Mon amour, amour, Ma chi baci tu? sono saliti sul palco e al fianco di Annalisa e del suo corpo di ballo si sono baciati a favor di telecamera, riscuotendo grandissimo successo da parte di tutto il pubblico.

Un bacio goliardico, sì, che però può aiutare a far passare un messaggio importante: i baci in tv tra persone dello stesso sesso, infatti, sono ancora di difficile accettazione da parte dei telespettatori medi e pertanto possono contribuire a farli percepire come normalità, sino ad arrivare – si spera in un prossimo futuro – in un qualcosa che non faccia più notizia.

Insomma, un bacio inaspettato – ma sicuramente previsto dagli autori – che però mette ancora una volta l’accento su come questa seconda edizione dello show Felicissima Sera – All inclusive sia davvero all’insegna dell’inclusività. Voi cosa ne pensate?

© Riproduzione Riservata