Jane Fonda dimostra che non si è mai troppo vecchi per rispettare i pronomi delle persone

Fantastica 82enne, con 2 premi Oscar vinti oltre a 6 Golden Globe, due Premi BAFTA, un Premio Emmy, un David di Donatello e un Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Jane Fonda ha ribadito dalle pagine del New York Times tutta la sua grandiosità.

Nel corso dell’intervista la diva di Grace and Frankie, da decenni paladina dell’ambiente e dei diritti, ha infatti confessato di chiedere sempre quale pronome dover utilizzare, dinanzi ad una persona che non conosce.

Ho lavorato con persone molto giovani, e quando le incontri ti dicono quali pronomi utilizzare. Vado verso gli 83 anni. Devo sapere quali pronomi usare. Anche alla mia età c’è un apprendimento in tal senso. Le nuove generazioni sono assolutamente fantastiche e stanno facendo un’enorme differenza, mi sento assolutamente fiduciosa.

D’altronde i giovani LGBT hanno sempre più modi diversi per esprimere la propria identità di genere, optando il più delle volte verso diversi pronomi. Conoscerli, e soprattutto rispettarli, dovrebbe essere prassi.

Da sempre letteralmente e meritatamente venerata dalla comunità LGBT, la divina Fonda ha una storia leggendaria alle proprie spalle nel sostegno dei diritti LGBT, incluso il suo pieno appoggio al matrimonio egualitario in Australia nel 2017. In precedenza disse di essere stata una ‘copertura’ per non pochi attori queer della Hollywood degli anni ’60, incluso l’aver quasi sposato un attore gay che voleva solamente usarla per apparire eterosessuale.