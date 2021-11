Jade Thirlwall delle Little Mix si rifiuta di cantare in Russia a causa delle leggi omofobe

2 minuti di lettura

Da sempre alleata della comunità LGBT, Jade Thirlwall delle Little Mix non canterebbe mai in Russia, viste le leggi omotransfobiche vigenti nel Paese. Thirlwall ne ha parlato via podcast con Jessie e Lennie Ware, confessando che il gruppo decide ‘caso per caso’.

“Per esempio, una volta abbiamo tenuto un concerto a Dubai, nella mia mente o non ci vado o vado a fare una dichiarazione e do il mio cachet a un ente di beneficenza. Cambia da caso a caso. Non ho intenzione di andare in un posto come la Russia perché ovviamente non sono d’accordo con quello che sta succedendo lì”.

Tuttavia, Jade ha aggiunto che proprio Paesi come la Russia, dove la “propaganda” LGBT+ è vietata e la violenza e la discriminazione contro le persone queer sono all’ordine del giorno, hanno bisogno di alleati che alzino la propria voce, “più che altrove“.

“Quei posti hanno bisogno di qualcuno che si presenti come alleato e sventoli quella bandiera, in modo che la comunità LGBT locale non si senta più così sola. Penso anche che come donna araba, sia molto importante per me e per i miei fan del Medio Oriente mostrare loro che possono avere qualcuno a cui guardare e rendersi conto che non sono soli”.

Jade Thirlwall, che è stata coinvolta nella raccolta di fondi per l’organizzazione benefica per bambini transgender Mermaids e nel 2018 ha partecipato al Manchester Pride con Stonewall, ha affermato che la “radice” della sua vicinanza alla comunità LGBT+ è da scovare nella sua infanzia. Da bambina, infatti, Jade visitava Benidorm, in Spagna, con la sua famiglia e assisteva a spettacoli drag: “Ovviamente non capivo cosa fosse, vedevo solo queste dive come Diana Ross e Cher e ne ero ossessionata. Associavo sempre Benidorm a questa terra magica dove tutti erano accettati. Ma poi tornavamo a casa e vedevo che era tutto diverso”. Thirlwall, che è nato a South Shields, ha sottolineato come l’omofobia sia dilagata di generazione in generazione. “Se tuo nonno viene educato all’omofobia, ovviamente suo figlio lo ascolterà, a meno che non sia gay. Quella mascolinità tossica si diffonderà attraverso varie generazioni fino a quando qualcuno non cercherà di cambiarla“.