Le più famose e amate spiagge gay del mondo, la Top10

3 minuti di lettura

L’estate è arrivata e GayCities ha catalogato le spiaggie gay più famose e belle del mondo, nella prima estate ‘vaccinale’ in era Covid-19, con tutti i limiti del caso chiamati distanziamento e mascherine.

Playa Los Muertos, Puerto Vallarta – Messico

Playa Los Muertos è l’epicentro di Puerto Vallarta. Situata appena a sud del Malecon e del fiume Cuale nella Zona Romantica (o “Old Vallarta”), la spiaggia attira gente del posto, viaggiatori in cerca di sole e avventurieri. L’iconica scultura di Rafael Zamarripa, “Caballero del Mar” si erge alla fine della spiaggia, appena fuori dal famoso Mantamar Beach Club Bar & Grill, dove sorseggiare cockatail in piscina.

Elia Beach, Mykonos

Mykonos è celebre meta gay da quando il Jackie ‘O ha trasformato l’isola negli anni ’70. Elia Beach non è solo una delle spiagge più grandi e celebri dell’isola, ma ha anche ottimi ristoranti e molti bungalow in cui riposare e dar vita una vacanza ideale.

Clifton 3rd, Città del Capo, Sudafrica

Conosciuta come la St. Tropez di Cape Town, Clifton è una delle più grandi attrazioni gay di Cape Town. Ci sono quattro spiagge che compongono Clifton Beach e Clifton 3rd è sicuramente la più “adatta alle famiglie”. Imperdibile il tramonto, con una vista straordinaria.

Fire Island Pines, New York

Fire Island è una mecca gay da decenni nonché destinazione estiva per la comunità queer della Grande Mela. La vasta spiaggia attraversa l’isola, contraddistinta non solo dalla sabbia ma anche da una fitta vegetazione, conosciuta come “The Meat Rack”.

Maspalomas, Gran Canaria

Gran Canaria è celebre meta gay. La più friendly delle Isole Canarie, questo paradiso si trova praticamente a cavallo della costa del Marocco. Con oltre 100 spiagge incontaminate che circondano l’isola, non sai mai chi potresti incontrare tra le celebri dune di sabbia.

North Bondi Beach, Sydney, Australia

North Bondi è la destinazione balneare per eccellenza per gli amanti del sole australiano e la regola empirica è “più a nord viaggi, più gay è la spiaggia (e migliore è il piacere per gli occhi)”. North Bondi è sicuramente un ottimo posto per nuotare tra le onde, vedere orde di maschi e divertirsi.

Herring Cove, Provincetown

Herring Cove è la spiaggia più famosa di Provincetown. Sebbene sia tecnicamente illegale spogliarsi tra queste dune, è noto che il National Park Service finge di non vedere i nudisti che approdano tra questi lidi.

Hilton Beach, Tel Aviv

Tel Aviv, con una popolazione di circa 400.000 abitanti, è ormai una delle capitali gay del Mediterraneo. La più grande attrazione, Hilton Beach, offre sabbia dorata, acque blu e probabilmente gli uomini più belli del mondo. La spiaggia dell’Hilton si trova proprio sotto l’Hotel Hilton, tra Metzitzim Beach e il porto turistico di Tel Aviv.

Spiaggia Manuel Antonio, Costa Rica

Manuel Antonio, considerata una delle destinazioni più gay del Centro America, ha un’enorme spiaggia pubblica “La Playita.“. La spiaggia è stata a lungo conosciuta come una delle uniche spiagge per nudisti del Costa Rica.

Platja de la Bassa Rodona e Playa de Las Balmins, Sitges

Platja de la Bassa Rodona è la principale spiaggia gay di Sitges. Situata direttamente di fronte all’Hotel Calipolis, si trova a circa 40 km da Barcellona.