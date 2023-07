0:00 Ascolta l'articolo

In questa caldissima estate 2023, finalmente, torna un appuntamento che, negli anni passati, è sempre stato molto apprezzato dai nostri lettori: lo speciale sulle 100 spiagge gay d’Italia, che include le spiagge naturiste lungo fiumi, mari e laghi del nostro Belpaese: tutto ciò che devi sapere se decidi di trascorrere una vacanza che risponda alle tue “gay-sigenze”! Una vacanza dove poter prendere la tintarella integrale e fare interessanti incontri.

100 spiagge gay d’Italia 2023 torna con novità, schede completamente rinnovate con nuove foto e descrizioni aggiornate ed impreziosite da curiosità sulle varie zone. Un viaggio regione per regione … da salvare tra i preferiti e tenere sempre a portata di mano durante la stagione estiva.

L’Italia offre sempre più spazi, spiagge gay e gay friendly e alcune regioni si confermano particolarmente accoglienti, almeno d’estate. Andiamo a scoprire subito le 100 spiagge gay in Italia.

SPIAGGE GAY IN LIGURIA

Le spiagge gay in Liguria sono almeno una decina. Noi abbiamo selezionato le migliori secondo le opinioni dei frequentatori. Eccole qui di seguito.

Spiaggia gay di Varigotti

Tra le spiagge gay di questa stupenda regione spicca sicuramente la spiaggia gay di Varigotti, Punta Crena, che si raggiunge a nuoto dalla spiaggia principale di Varigotti o a piedi, lungo un sentiero un po’ pericoloso che parte dal paese in direzione della Torre Saracena. Da oltre dieci anni, Punta Crena è fra le spiagge gay più in voga della Liguria ed anche meta di vacanze per naturisti, bisex e coppie ed è ottima zona per incontri gay interessanti.

Spiaggia gay di Guvano

Guvano, a Vernazza, è forse la spiaggia gay più bella delle Cinque Terre: accedervi è un po’ difficoltoso, perché si dovrà passare per svariati minuti attraverso una galleria non illuminata, ma quando ci arriverete la vostra fatica sarà completamente ripagata. Credeteci! Nella scheda dedicata alla spiaggia gay di Guvano troverete tutte le informazioni precise per come raggiungerla.

Spiaggia gay di Balzi Rossi

Fra le principali spiagge gay in Liguria anche quella dei Balzi Rossi, uno dei luoghi più affascinanti della Riviera di Ponente. Anche se non facilissima da raggiungere (si devono percorrere dei sentieri molto ripidi, nonché attraversare la sede ferroviaria), la frequentazione naturista e gay è sempre piuttosto alta e costante.

Spiaggia gay di Ameglia

Un’altra spiaggia gay friendly in Liguria, in provincia di La Spezia, è la spiaggia gay di Ameglia, Punta Bianca. La spiaggia gay friendly di Ameglia è una zona molto frequentata durante tutto l’anno, dove si fanno molto facilmente incontri gay interessanti (specialmente quando le scogliere si riempiono di nudisti).

Altre spiagge gay in Liguria

Queste appena descritte sono le migliori spiagge gay in Liguria. Ma segnaliamo quelle di Chiavari, Piani D’Invrea, Villa Delle Rose, Spiaggia dei Saraceni e Borgio Verezzi.

SPIAGGE GAY IN TOSCANA

Anche in Toscana non possono mancare spiagge gay che si rispettino. Sono tante e anche in questo caso le abbiamo selezionate sulla base delle recensioni di chi ci è passato per una giornata alla ricerca di incontri interessanti.

Spiaggia gay la Lecciona

La Lecciona di Torre del Lago è sicuramente la spiaggia gay più famosa e conosciuta d’Italia, forse anche la più frequentata. Ultima spiaggia libera della Versilia, dal punto di vista ambientale Lecciona è uno dei pochi tratti di costa sabbiosa della Toscana rimasti allo stato naturale. Per i turisti gay in vacanza a Torre del Lago ci sono due opzioni: per gli amanti della spiaggia gay libera c’è, appunto, Lecciona, mentre per quelli che preferiscono la spiaggia attrezzata c’è Mama Dune Beach, dal 2003 è la prima spiaggia attrezzata per gay, lesbo, trans e i loro amici. Una piccola oasi di sole, con musica di vari generi e possibilità di fare tantissime attività sportive e, non da meno, incontri gay divertenti e interessanti! Sicuramente un’ottima opzione.

Spiaggia gay di San Vincenzo

In zona Livorno, invece, ecco la spiaggia gay di San Vincenzo avvolta nella natura incontaminata del Parco di Rimigliano, tra le più famose mete naturiste della Toscana gay.

Spiaggia gay sull’Isola d’Elba

Anche l’Isola d’Elba regala una spiaggia gay, e che spiaggia! Si tratta di Acquarilli, poco prima di Norsi, spiaggia molto discreta, bellissima e rimasta integra anche grazie al fatto che non è molto facile da raggiungere. Nella spiaggia gay friendly di Acquarilli sono i gay e naturisti a farla da padroni.

Altre spiagge gay in Toscana meritevoli di menzione

Altre due spiaggia gay sempre nei dintorni di Livorno sono l’Oasi di Bolgheri e la spiaggia di Sassoscritto, mentre in provincia di Grossetto abbiamo le spiagge gay di Chiarone, Capalbio, Parco dell’Uccellina (Marina di Albarese) e di Marina di Grosseto.

SPIAGGE GAY IN TRENTINO ALTO ADIGE

Le spiagge gay in Trentino-Alto Adige offrono un ambiente accogliente e inclusivo per la comunità LGBTQ+. Sia che tu stia cercando un luogo di relax o l’opportunità di fare nuove amicizie, queste spiagge sono il posto ideale per godersi il sole e l’estate.

Spiaggia gay sul Talvera

La splendida regione di Trentino-Alto Adige offre una varietà di luoghi accoglienti per la comunità LGBTQ+. Tra questi, la spiaggia gay sul Talvera a Bolzano è un vero gioiello nascosto. Situata sul greto del torrente Talvera, questa spiaggia naturista è un luogo popolare tra la comunità gay locale.

Spiaggia gay a Merano

Merano, una delle perle di Trentino-Alto Adige, offre anche una paradisiaca spiaggia con tanto di palme e sabbia bianca. Situata in Piazza Terme 9, questa spiaggia è un luogo di relax e divertimento per la comunità LGBTQ+. Per gli amanti della montagna è il luogo ideale per godersi il sole e l’atmosfera di questa incantevole località turistica.

Spiaggia gay sul lago di Caldonazzo

Il lago di Caldonazzo, immerso nella bellezza naturale di Trentino-Alto Adige, è un autentico paradiso gay. Non solo le sue spiagge accolgono numerosi ragazz* in cerca di relax e nuove amicizie, ma ci sono anche hotel e centri benessere gay-friendly che offrono un’oasi di tranquillità. Inoltre, per coloro che amano la natura senza alcuna restrizione, c’è anche una spiaggia naturista.

SPIAGGE GAY NEL LAZIO

Le spiagge gay in Lazio non sono tante come in Liguria e in Toscana, ma probabilmente sono tra le più frequentate e conosciute in Italia. Fra di esse ci sono le seguenti.

Spiaggia gay di Capocotta

Capocotta, forse la spiaggia gay più famosa d’Italia assieme a Lecciona. La spiaggia gay di Capocotta a Ostia si riconosce per le enormi bandiere rainbow che svettano tra le dune ed è di grande interesse per il turismo gay locale, italiano ed internazionale. La spiaggia di Capocotta, punta all’occhiello della Roma gay, è una delle pochissime spiagge gay libere destinate ed autorizzate al naturismo.

Spiaggia gay dei 300 gradini

La spiaggia dei 300 Gradini a Gaeta, denominata così perché per raggiungerla bisogna scendere per una scalinata di 300 gradini, è sicuramente la migliore della costa laziale ed è a pagamento (dato che la zona è privata). Un luogo assolutamente da visitare, speciale ed indimenticabile.

Spiaggia gay di Sabaudia

La spiaggia gay di Sabaudia, invece, non è ad alta frequentazione ed è più adatta al relax. Caratterizzata da dune di sabbia, questa spiaggia è una zona frequentata prevalentemente il pomeriggio durante l’inverno e fino a sera nella stagione estiva.

SPIAGGE GAY IN CAMPANIA

Scendendo a Sud, verso la Campania, ecco altre spiagge gay in Italia dove ti consigliamo di fare un salto per sfogare la tua voglia di divertimento e, allo stesso tempo, di relax.

Spiaggia gay Marina di Licola

Marina di Licola è una spiaggia libera in fondo ai lidi, raggiungibile anche con la Circumflegrea (fermata Marina di Licola) a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Negli ultimi anni la spiaggia, nonostante sia stata decisamente molto trascurata, è rimasta comunque un luogo d’interesse per gay e trans.

Spiaggia gay del Fusaro

La spiaggia gay Del Fusaro è una spiaggia libera tra l’Acropoli di Cuma e il Lido Fusaro. Sorge nei pressi della stazione del lido Fusaro.

Spiaggia gay Bagni Regina Giovanna

La scogliera dei Bagni Regina Giovanna è un’incantevole spiaggia libera gay a Sorrento, che si affaccia su un mare cristallino, dove si può praticare naturismo con discrezione e dove si possono fare molti incontri gay interessanti.

Altre spiagge gay in Campania

Segnaliamo anche le spiagge gay di Lucullo a Eboli, quella di Passerella a Laura di Paestum e la spiaggia del Troncone, in zona Palinuro.

SPIAGGE GAY IN CALABRIA

La regione con uno dei mari più belli in assoluto e con siti storici di grande importanza, conta un discreto numero di spiagge gay. Vediamo quali sono.

Spiaggia gay Torre Mezza Praia

Torre Mezza Praia, nel tratto di costa tra Pizzo Calabro e Lamezia Terme, è una delle spiagge gay più famose della Calabria. Caratterizzata da sabbia bianca mista a ghiaia e bagnata dall’incantevole mare della Calabria, la spiaggia gay di Torre Mezza Praia è a Curinga, in provincia di Catanzaro.

Spiagge gay di Sant’Andrea sullo Ionio e di Squillace

Nella medesima provincia della spiaggia precedente, anche le spiagge gay di Sant’Andrea sullo Ionio, meritano una visita. Sono spiagge libere e naturiste: sono molto frequentate soprattutto da ragazzi. Nelle vicinanze anche la spiaggia gay di Squillace.

Spiaggia gay del Camping San Paolo

Sulla costa ionica e più precisamente a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, ecco la spiaggia gay del Camping San Paolo. Ubicato sulla Costa dei Saraceni, Camping San Paolo è il primo campeggio naturista e gay del Sud Italia. Con buone recensioni, la zona è molto indicata per incontri gay interessanti e divertenti, italiani e stranieri.

Spiaggia gay di Nicotera Marina

Spostandoci sul versante più a sud della regione, incontriamo quella che è definita la terza spiaggia più bella della Calabria, ovvero la spiaggia gay di Nicotera Marina, l’ultima tra le meraviglie della Costa degli Dei, in provincia di Vibo Valentia. Sempre in quella zona troverete anche la spiaggia di Santa Domenica di Ricadi.

Spiaggia gay di Stignano

Stignano Mare si trova tra Caulonia Marina e Riace. È una destinazione molto popolare per la comunità gay della zona, specialmente per coloro che amano praticare il nudismo. Stignano Mare offre un ambiente accogliente e inclusivo, dove le persone LGBTQIA+ possono sentirsi a proprio agio e libere di esprimere la propria autenticità.

Spiaggia gay a Cosenza

In zona Cosenza, invece, potrete andare alla spiaggia gay di Intavolata / Marina di Guardia Piemontese.

SPIAGGE GAY BASILICATA

Spiaggia gay di Metaponto

Accanto alla Calabria, in Basilicata, troviamo una sola spiaggia gay: Metaponto, a Terzo Cavone, in provincia di Matera. Spiaggia molto bella e quasi nascosta, con un mare limpido calmo e pulito ed una sabbia dorata, la spiaggia gay di Metaponto è un luogo tranquillo e rilassante e, al contempo, una zona ad alta frequentazione. Sì perché la situazione si movimenta nella bellissima ed ombrosa pineta adiacente alla spiaggia, dove poter fare interessanti incontri gay.

SPIAGGE GAY PUGLIA

In Puglia troviamo il più gran numero di spiagge gay, ben 13, situate principalmente nella zona del Salento. Andando a questo articolo di Gay.it potrai leggere tutto ciò che c’è da sapere sulle principali spiagge gay del Salento, che è attualmente la zona più gay di tutta Italia! Ma non tutte le spiagge gay sono state annoverate in quello speciale. Qui scoprirai altre spiagge gay della Puglia che non tutti conoscono.

Spiaggia gay di San Cataldo

Sempre in Salento è, infatti, da citare anche la spiaggia gay di San Cataldo, a 15 Km da Lecce, circondata da una fitta pineta di eucalipti e pini e caratterizzata da una sabbia bianca e fine e da un mare bellissimo, con fondali ricchi di fauna marina.

Spiaggia gay Baia dei Faraglioni

Spostandoci nel nord della Puglia, fra Vieste e Mattina, ecco la bellissima Baia dei Faraglioni, una delle più belle baie del Gargano nonché una delle spiagge gay friendly più famose della Puglia. La Baia dei Faraglioni offre scorci mozzafiato e panorami unici.

Spiaggia gay Lido di Siponto

A Manfredonia, in provincia di Foggia, troviamo il Lido di Siponto che sorge a lato dello stabilimento dell’aeronautica e si estende fino al torrente Candelaro.

Spiaggia gay alle Murgette

Sempre in provincia di Foggia, a Vico del Gargano, la Spiaggia alle Murgette, conosciuta anche come Baia del Sospetto, localizzata tra Rodi e Peschici.

Spiagge gay Cala Incina e Pietra Igea

Nella splendida Polignano a Mare, in provincia di Bari, meta di turismo internazionale, troviamo la famosa Cala Incina e Pietra Igea, una meravigliosa caletta che confina con Cozze. La spiaggia gay di Pietra Igea Cozze è una zona prevalentemente rocciosa, dal mare azzurro cristallino e con un bellissimo fondale.

Spiaggia gay di Punta Penna Grossa

A Carovigno, in provincia di Brindisi, vi segnaliamo la spiaggia gay di Punta Penna Grossa. Spaziosa, tranquilla e immersa in una natura incontaminata, la spiaggia gay di Punta Penna Grossa non ha nulla da invidiare alle più belle spiagge caraibiche.

Spiaggia gay Tenuta Ayala

Celebre, a Campo Marino in provincia di Taranto, la spiaggia gay della Tenuta Ayala, bellissima distesa sabbiosa con mare cristallino, assoluto must per la comunità LGBT pugliese e frequentatissima in agosto da tanti turisti gay.

Spiaggia gay Commenda

Siete alla ricerca di una spiaggia paradisiaca, accogliente e gay-friendly? La Spiaggia della Commenda è una vera perla situata lungo la costa jonica tarantina. Questa spiaggia vi offrirà un’esperienza indimenticabile grazie al suo mare cristallino e alla sua atmosfera giovane: preparatevi ad incontri decisamente interessanti!

SPIAGGE GAY MOLISE

Spiaggia gay di Marina di Petacciato

Saliamo in Molise, dove anche nella piccolissima regione, purtroppo spesso dimenticata dagli italiani, troviamo la spiaggia gay di Marina di Petacciato, in provincia di Campobasso. La spiaggia gay di Marina di Petacciato è frequentata non solo da molisani, ma anche da turisti gay da tutt’Italia. Verso sera la zona diventa anche sito per per scambisti, oltre ad essere menzionata nella cartina dei “car parking sexy“: parcheggi o luoghi all’aperto, centinaia in tutta Italia, per chi è alla ricerca d’incontri gay interessanti e trasgressivi.

SPIAGGE GAY ABRUZZO

Spiaggia gay Baia del Cecetto

In Abruzzo la spiaggia gay più conosciuta è sicuramente la Baia del Cecetto a Chieti, molto suggestiva e quasi fuori del tempo. Situata sulla Costa dei Trabocchi, in località Lago Dragoni di Torino di Sangro, Baia del Cecetto è immersa nel Golfo di Venere, ai piedi del colle dominato dall’Abbazia di San Giovanni.

Spiaggia gay Lido Riccio

Sempre in provincia di Chieti, tra Francavilla al Mare e Ortona, sorge Lido Riccio, zona molto frequentata da bisex e curiosi, oltre che da gay.

Spiagge gay a Teramo

Nella provincia di Teramo, invece, troviamo le spiagge gay di Cologna – Parco Borsacchio e di Villa Fumosa. Il Parco del Borsacchio è un posto meraviglioso, perfettamente integrato tra natura, macchia mediterranea e Mar Adriatico, a cavallo tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova, due notevoli località turistiche dell’Abruzzo.

Spiaggia gay a Villa Fumosa

A Villa Fumosa, invece, praticare naturismo è legale! Perché non farsi un giro allora?

SPIAGGE GAY NELLE MARCHE

Continuando il nostro viaggio nella penisola italiana tra le 100 spiagge gay d’Italia arriviamo ora nelle Marche, dove vi sono altre spiagge gay frequentate di giorno e di notte! Eccole.

Spiaggia gay Portonovo Oltre la Vela

Portonovo Oltre la Vela ad Ancona è una caletta molto piccola ma deliziosa, che rappresenta una delle spiagge nudiste più belle dell’Adriatico. Con piccoli anfratti e un mare stupendo, Portonovo Oltre la Vela non ha davvero nulla da invidiare al mare della Sardegna o a quello dell’Argentario.

Spiaggia gay dei Sassi Neri

A Sirolo, sempre in zona Ancona, troviamo la spiaggia gay dei Sassi Neri, ritenuta tra le più belle spiagge italiane, con un’energia del tutto particolare, unica ed indescrivibile. Di fronte ai vostri occhi non solo bei ragazzi e turisti gay e nudisti, ma anche il mare blu e il Monte Conero. Non è facilissima da raggiungere, ma se clicchi sul seguente link puoi trovare tutte le informazioni necessarie per arrivare in sicurezza su questa spiaggia: come raggiungere i Sassi Neri.

Spiaggia gay Foce Cesano

L’ultima spiaggia gay della zona di Ancona, ma stavolta sulle rive del fiume Cesano, è Foce Cesano che è oasi naturista dal 2009.

Spiaggia gay del Babaloo

Sulla statale 16 tra Porto Recanati e Porto Potenza Picena, a 25 km da Macerata, ecco la spiaggia gay del Babaloo. Essa prende il nome dall’ex discoteca Babaloo ed è un vasto tratto di arenile molto frequentato da maceratesi e marchigiani di giovane età, ma anche da tanti turisti gay italiani e stranieri.

Molto affollata nei mesi di luglio e agosto, la spiaggia gay del Babaloo è indicatissima per incontri gay intriganti!

Spiaggia gay Kendwa Beach

A Pesaro c’è la spiaggia gay Kendwa Beach, che si trova dopo lo stabilimento balneare omonimo tra Pesaro e Fano

Spiaggia gay Ponte Nina

A Pedaso, in provincia di Fermo, sorge la spiaggia gay di Ponte Nina. Dietro il ristorante della zona, la spiaggia gay Ponte Nina è uno dei punti clou del turismo gay nelle Marche.

SPIAGGE GAY IN EMILIA ROMAGNA

Le spiagge gay in Emilia Romagna sono 5 e tre di esse sono molto conosciute: il Lido di Classe e Spiaggia Bassona, il Lido di Dante e Colonia Bolognese. Conosciamole qui di seguito.

Spiaggia gay Lido di Classe

Lido di Classe è una delle spiagge gay più belle della Romagna gay. Nudista autorizzata, la spiaggia gay di Lido di Classe ha anche una ricca pineta e delle morbide dune su cui sdraiarsi a prendere il sole e poter fare incontri gay di ogni tipo, tra un bagno rigenerante e l’altro.

Spiaggia gay Lido di Dante

Il Lido di Dante, nei pressi di Ravenna, è sicuramente la spiaggia più in voga della Romagna gay. Lunga ben 3 km, Lido di Dante è suddivisa in varie zone: nudisti, spiaggia gay e spiaggia “classica”.

Spiaggia gay Colonia Bolognese

Tra Rimini e Riccione troviamo, invece, la spiaggia gay di Colonia Bolognese, un litorale abbandonato eletto come luogo gay friendly che va proprio ad unire queste due località turistiche italiane di grande affluenza.

Spiaggia gay Community 27

La Community 27 è una splendida spiaggia gay a Rimini che si distingue per la sua atmosfera accogliente e inclusiva. Oltre ad essere una delle destinazioni balneari più popolari della città, la Community 27 si impegna a sostenere e promuovere i valori umani e sociali rappresentati dalla bandiera Rainbow. Questo stabilimento balneare va oltre la mera scelta commerciale, incarnando i principi di ospitalità e accoglienza tipici dell’Emilia Romagna.

Altre spiagge gay in Emilia Romagna

La spiaggia gay di Lido di Spina, in provincia di Ferrara, è proprio coincidente allo spazio della Riserva di Bellocchio, dopo l’ultimo bagno, ‘Piramidi’. Paesaggio selvaggio, suggestivo e davvero tranquillo. Segnaliamo anche la spiaggia gay di Zona Le Navi, a Cattolica.

SPIAGGE GAY IN VENETO

Salendo verso il Veneto, troviamo spiagge gay ideali per incontri gay e fughe d’amore notturne!

Spiaggia gay Laguna del Mort

La spiaggia gay più famosa della zona, Laguna del Mort o Isola del Morto a Jesolo, secondo un articolo locale dell’Aprile 2016, risulta chiusa. Nella scheda dedicata troverai, comunque, tutte le informazioni utili per raggiungerla.

Spiagge gay Sabbia e Sale / Alberoni

Sempre nella provincia di Venezia abbiamo due bellissime spiagge gay: Sabbia e Sale e Alberoni. Se stai cercando una spiaggia gay attrezzata dove rilassarti in riva al mare, godere di comfort e servizi di alto livello in un ambiente esclusivo dove poter fare incontri gay emozionanti, la spiaggia gay di Sabbia e Sale a Chioggia sicuramente risponde alle tue esigenze. Se visitate la scheda di riferimento noterete la sua bellezza e siamo sicuro che partirete al più presto per raggiungerla! Unica nel suo genere. La spiaggia gay del Lido degli Alberoni ha tante dune di sabbia ed è molto frequentata, sia da veneti che da turisti gay.

Spiaggia gay Punta Meringa

Se siete alla ricerca di una spiaggia gay sul versante veneto del Lago di Garda, invece, tenete a mente Punta Meringa, situata tra Baia delle Sirene e Lido Brancolino a San Vigilio, in provincia di Verona.

Spiagge gay del Fiume Brenta

Per quanto riguarda le zone fluviali venete, vi segnaliamo le due spiaggie gay del Fiume Brenta a Fontaniva in provincia di Padova e quella di Ponte della Priula sul Piave a Spresiano, in provincia di Treviso.

Spiaggia gay Porto Caleri di Rosolina

In questa spiaggia, tra le più gay friendly del Veneto, ci si arriva in macchina e si parcheggia lungo la strada (SOLO lato destro). C’è la pineta, ma in spiaggia serve l’ombrellone. Si tratta di un’oasi naturalistica, quindi piena di tronchi e nessun servizio. Si può praticare naturismo, ma attenzione alle incursioni dei vigili, che possono dare multe. Da visitare vista l’alta frequenza di persone LGBTQ+.

SPIAGGE GAY IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Ed eccoci arrivati nel lato più est italiano, nel Friuli Venezia Giulia, che ci offre 3 spiagge gay tra cui la famosa Costa dei Barbari.

Spiaggia gay Costa dei Barbari

La spiaggia gay della Costa dei Barbari è situata a Sistiana Mare, in provincia di Gorizia, ed è stata annoverata fra le 15 spiagge più belle e selvagge d’Italia. Non è un buon motivo per farle visita?

Spiaggia gay Liburnia Aurisina

A Trieste, nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, troviamo la spiaggia gay di Liburnia Aurisina, storicamente frequentata da naturisti e presidiata dall’ Associazione naturista Liburnia di Trieste.

Spiaggia gay sul fiume Tagliamento

In zona Udine, invece, precisamente a Codroipo, ecco la Spiaggia naturista sul fiume Tagliamento, posto molto vasto ma al contempo molto tranquillo, dove vige la pace e il rispetto reciproco fra gay e nudisti.

SPIAGGE GAY PIEMONTE

Spiaggia gay Ghiffa

Se sei in Piemonte e state cercando una spiaggia gay sul Lago Maggiore, ne troverai una anche qui! Si tratta della spiaggia di Ghiffa, tra l’omonimo paese ed Oggebbio, in provincia di Verbania, spiaggia privata molto gay friendly.

SPIAGGE GAY IN LOMBARDIA

A completare la nostra lista ecco le ultime 3 spiagge gay, quelle della Lombardia, due sul Lago Maggiore ed una sul fiume Ticino.

Spiaggia gay La Rocca di Manerba

La Rocca di Manerba, sul Lago di Garda in provincia di Brescia, è stupenda, con acqua cristallina e numerose occasioni di fare interessanti incontri gay e naturisti. La spiaggia gay della Rocca di Manerba è divisa in differenti zone ma è quella centrale la più frequentata, e si trova alla base del sentiero di accesso. E’ formata da lisce placche rocciose (sulla destra, guardando il lago) e da una larga spiaggia fatta a ciottoli (sulla sinistra).

Spiaggia gay delle Fornaci

La Spiaggia delle Fornaci/ ex Discoteca Diva a Ispra, provincia di Varese, è una piccola spiaggetta di sassi, riservata e dall’acqua pulitissima e molto frequentata.

Spiaggia gay di Vizzola

Sul Ticino, invece, c’è la spiaggia gay di Vizzola, sempre in provincia di Varese, spiaggetta tranquilla e riservata, raggiungibile solo a piedi, con tanto di boschetto adiacente alla spiaggia per fare incontri gay interessanti.

SPIAGGE GAY IN SICILIA

Tutte le straordinarie spiagge gay che la Sicilia ha da offrire. Ogni luogo è unico nel suo genere e promette momenti di relax, bellezza naturale e possibilità di fare incontri interessanti per la comunità LGBTQ+

Spiaggia gay Marianelli

Marianelli è una spiaggia meravigliosa situata a Noto, Siracusa, nella Riserva Naturale di Vendicari. È un paradiso selvaggio e incontaminato, circondato da dune e una flora unica. La spiaggia offre sabbia fine, acque limpide e un fondale basso, perfetto per prendere il sole e rilassarsi. È conosciuta come “La Spiaggia do’ Iancu” ed è stata eletta “spiaggia ideale” dalla comunità LGBTQIA+.

Spiaggia gay Le Capannine

La spiaggia gay Le Capannine è un vero punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ di Catania. Situata nel litorale sabbioso di playa di Catania, questa spiaggia non solo offre acque cristalline e sabbia dorata, ma è anche il luogo ideale per partecipare a serate ed eventi durante la stagione estiva.

Spiaggia gay di Oasi del Simeto

Un angolo di paradiso per chi desidera praticare nudismo, l’Oasi del Simeto è una spiaggia gay e nudista poco distante da Catania. Questa spiaggia selvaggia, situata a sud della foce del fiume, offre una spiaggia dorata incantevole ed è un ritrovo popolare per la comunità gay e nudista.

Spiaggia gay Caito

A nord del Porto di Catania si trova la spiaggia di Caito, una splendida spiaggia nudista. Raggiungibile oltre l’ultimo binario della Stazione, questa spiaggia offre un ambiente piacevole per rilassarsi e fare nuove conoscenze.

Spiaggia gay Le Dune

La spiaggia gay Le Dune è molto famosa ad Agrigento. Durante l’estate, è un luogo ideale per fare il bagno e prendere il sole, ma anche d’inverno diventa uno dei luoghi preferiti dalle persone LGBTQIA+ del posto per trascorrere un po’ di tempo in spiaggia e socializzare.

Spiaggia gay di Eraclea Minoa

La spiaggia gay e nudista di Eraclea Minoa ad Agrigento è considerata una delle più belle di tutta la Sicilia. Immersa in paesaggi mozzafiato e tramonti suggestivi, questa spiaggia offre un mare incredibilmente bello e trasparente, ideale per chi desidera praticare nudismo e fare incontri gay.

Spiaggia gay Rocche Bianche

Taormina è da tempo una meta molto popolare per turisti e locali gay. La spiaggia gay-friendly e nudista di Rocche Bianche è particolarmente conosciuta dagli amanti del nudismo e attrae persone provenienti da tutta Europa. Situata vicino al cartello Lido Re del Sole, questa spiaggia offre un’esperienza unica tra gli scogli.

Spiaggia gay Fondaco Parrino

Un’altra opzione a Taormina è la spiaggia gay-friendly Fondaco Parrino. Questa spiaggia incantevole offre non solo bellezza naturale, ma anche l’opportunità di fare incontri interessanti grazie alla sua qualità e alla posizione strategica.

Spiaggia gay di Modica

Modica, nell’entroterra vicino a Noto, offre una spiaggia gay frequentata principalmente dai ragazz* del posto. Situata nei pressi di Marina di Modica, questa spiaggia è un luogo affollato, soprattutto ai piedi delle dune, dove è possibile trascorrere momenti piacevoli.

Spiaggia gay di Balestrate

La spiaggia gay di Balestrate è molto conosciuta tra i locali. Oltre a offrire acque incredibili lungo la costa, questa spiaggia è un luogo ideale per rilassarsi e, grazie alla pineta circostante, offre anche la possibilità di trascorrere momenti di intimità e romanticismo.

Spiaggia gay di Sferracavallo

Considerata una delle spiagge gay più belle nel nord della Sicilia, la spiaggia gay e nudista di Sferracavallo offre un’esperienza indimenticabile. Situata nella zona di Barcarello, questa spiaggia si raggiunge seguendo un sentiero all’interno di una riserva naturale e regala emozioni uniche grazie ai suoi scogli e alle acque cristalline.

SPIAGGE GAY IN SARDEGNA

L’isola offre una varietà di destinazioni accoglienti per la comunità LGBTQ+, dove i visitatori possono godersi il mare, il sole e un’atmosfera aperta e inclusiva.

Spiaggia gay Cala Serena

Cala Serena è una splendida spiaggia situata nell’Isola di Caprera, in Sardegna, che ha guadagnato popolarità come un luogo accogliente per la comunità LGBTQIA+. È considerata un ritrovo storico per le persone queer della zona e attrae anche naturisti. Con la sua bellezza mozzafiato e le acque cristalline, Cala Serena offre un ambiente rilassante e inclusivo per coloro che desiderano godersi il mare e il sole in un contesto aperto e tollerante.

Spiaggia gay di Porto Ferro

Porto Ferro è una bellissima spiaggia provincia di Sassari. È caratterizzata da un mare cristallino, sabbia color ocra e una cornice di verde. È “gay friendly”, offrendo un ambiente accogliente per il pubblico LGBTQIA+. Puoi praticare nudismo sugli scogli rossi nella parte finale della spiaggia. È un luogo ideale per fare nuove amicizie e godersi il mare in un’atmosfera inclusiva.

Spiaggia gay Cala Fighera

Cala Fighera è una delle spiagge gay-friendly e nudiste nella zona di Cagliari, Sardegna. Situata a soli 5 minuti dalla famosa spiaggia del Poetto, è un luogo molto amato sia dai naturisti che dalla comunità gay. La spiaggia offre un’atmosfera accogliente e inclusiva, ideale per fare il bagno e fare nuove conoscenze.

Spiaggia gay Terra Mala

Terra Mala è un’altra spiaggia gay e nudista che si trova dopo Is Mortorius: per raggiungerla è necessaria una breve camminata. È importante indossare scarpe adatte per gli scogli in quest’area. La spiaggia offre un ambiente naturista e invita i visitatori a godersi la natura circostante, con la possibilità di lunghe e romantiche passeggiate in intimità.

Spiaggia gay Piscina Rei

Nella località di Piscina Rei si trova una splendida spiaggia gay e naturista. Questo luogo affascinante attira numerosi ragazz* queer durante l’estate. Per raggiungerla, è sufficiente superare lo stagno e dirigersi verso la grande duna. La bellezza naturale del luogo e l’atmosfera aperta e accogliente la rendono una meta ideale per la comunità LGBTQ+.

Spiaggia gay Calamosca

Calamosca è un’incantevole insenatura naturale con sabbia bianca finissima, situata a Cagliari. La spiaggia offre una zona gay-friendly che si estende lungo la Sella del Diavolo, nelle piccole calette rocciose. Grazie alla sua posizione riparata, Calamosca è un luogo piacevole anche durante giornate ventose, offrendo un’esperienza balneare unica per i visitatori LGBTQ+.

Spiaggia gay Mari Pintau

Mari Pintau, situata a circa 20 km da Cagliari, è una delle spiagge più popolari tra gli amanti del nudismo. Sebbene inizialmente sembri un luogo per famiglie, è presente, per chi volesse, una zona naturista che si trova sugli scogli sulla sinistra. Questo luogo affascinante attrae sia naturisti che membri della comunità LGBTQ+, creando un ambiente inclusivo e rilassante.

Spiaggia gay Sciumara del Liscia

Sciumara del Liscia è una spiaggia gay e naturista storica situata nell’Isola dei Gabbiani, vicino a Palau e Gallura. Si trova subito dopo la foce dello stagno ed è caratterizzata da piccole dune che assicurano intimità e privacy. La spiaggia accoglie calorosamente la comunità gay e naturista, offrendo un ambiente tranquillo per godersi il sole e il mare.

Spiaggia gay Liscia Ruja

Non lontano da Olbia e Porto Rotondo, la spiaggia gay di Liscia Ruja è diventata un’istituzione. Qui, i visitatori possono rilassarsi al sole, fare il bagno e socializzare in un’atmosfera tranquilla. Liscia Ruja è una destinazione popolare per la comunità gay e offre l’opportunità di fare incontri interessanti.

Spiaggia gay Capo Comino e La Cinta

Capo Comino e La Cinta sono spiagge gay-friendly e naturiste situate nella zona del Nuorese. Queste spiagge, con le loro dune affascinanti, sono molto frequentate da ragazz* queer locali e dai nudisti. Offrono un’atmosfera accogliente e invitano i visitatori a godersi la bellezza naturale delle spiagge.

Spiaggia gay Is Arenas

Is Arenas è una spiaggia gay-friendly situata a circa 20 km da Oristano, precisamente in località Torre Su Puttu. È possibile raggiungere la spiaggia inserendo le indicazioni per il campeggio Nurapolis nel navigatore e poi camminando per circa 10 minuti. Is Arenas offre un’atmosfera accogliente e una spiaggia incantevole per godersi il mare e il sole.

Spiaggia gay Maria Pia

La spiaggia Maria Pia si trova vicino ad Alghero ed è frequentata da molti sardi e turisti gay durante la stagione estiva. Situata in una zona alberata verso Fertilia, questa spiaggia offre un’atmosfera gay-friendly e invitante per coloro che cercano relax e divertimento al mare.

Spiaggia gay Platamona

La spiaggia gay-friendly di Platamona si trova fra il quarto e il quinto accesso al mare a Sassari. Anche se potrebbe non essere facilmente individuabile, vi basterà tenere gli occhi aperti per notare una presenza massiccia di giovani. Platamona offre un’atmosfera accogliente e un luogo tranquillo per godersi il sole e il mare.

Spiaggia gay Porto Pollo

Le bellissime dune di Porto Pollo, diventano ogni estate un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+. Questa spiaggia gay-friendly e nudista è famosa non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per il suo ambiente favorevole ad incontri interessanti e momenti di romanticismo. Porto Pollo è una meta popolare per coloro che desiderano trascorrere del tempo all’aperto in un ambiente inclusivo.

Abbiamo realizzato uno speciale, viste le numerose spiagge gay presenti in Sardegna e Sicilia. Clicca sul testo sottolineato per accedere allo speciale di Gay.it sulle spiagge in Sicilia ed in Sardegna.

***

Insomma, se sei tra gli indecisi dell’ultimo minuto ti abbiamo fornito ben 100 buoni motivi per andare là fuori e goderti l’estate 2022 in tutte le sue spiagge gay naturiste, dune, pinete e tutto quello che serve per una vacanza perfetta. Ed è proprio in estate che l’Italia mostra il suo lato più gay friendly: approfittane!

***

Clicca qui per scoprire, invece, le spiagge nudiste regolamentate in Italia: 15 spiagge nudiste in Italia e gay friendly dove praticare in sicurezza il naturismo

© Riproduzione Riservata