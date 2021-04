Michelle Hunziker: “Sostengo fortemente il DDL Zan, basta omotransfobia, bisogna evolversi” – video

< 1 minuto di lettura

Anche Michelle Hunziker, conduttrice di Striscia la Notizia e volto di punta di Canale 5, ha voluto esprimere il proprio sostegno pubblico alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, approvata alla Camera e da oltre 5 mesi in attesa di calendarizzazione al Senato.

Un video Instagram, quello pubblicato da Michelle, travolto dai like e dai commenti.

Ci sono ancora tante battaglie che bisogna combattere. Nel 2007, quando ho fondato Doppia Difesa insieme a Giulia Bongiorno, abbiamo deciso di aiutare tutte le vittime di violenza e discriminazione di ogni genere. Nel frattempo siamo riuscite a far approvare due leggi, una sullo stalking e l’altra si chiama codice rosso, e adesso sono qui per sostenere fortemente la legge Zan. Devono essere puniti gli atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere. Hanno rotto. Storie come quella di Malika, buttata fuori di casa dalla propria famiglia, con minacce, perché si è innamorata di un’altra ragazza, non ne vogliamo più sentire. Basta. Siamo nel XXI secolo, bisogna evolversi. E laddove non c’è il buonsenso, purtroppo ci vuole una legge, che regolamenti i comportamenti delle persone, grazie.