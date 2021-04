Martina Dell’Ombra percula i detrattori del DDL Zan: “Ecco perché NON sostenerlo” – l’esilarante video è virale

2 minuti di lettura

Anche Martina Dell’Ombra, alias Federica Cacciola, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio sostegno alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

Un sostegno ‘a modo suo’, con tanta ironia e l’immancabile spaesamento iniziale, che si fa subito perculo nei confronti dei tanti detrattori: “Voglio spiegarvi perché NON bisogna sostenere in alcun modo il DDL Zan, che significa “disegno di Lucifero”. È una cosa brutta“.

Ed è qui che Martina inizia a snocciolare i vari punti del perché il DDL Zan NON andrebbe sostenuto.

Punto 1, sarà più difficibile insultare le persone, perché sono gay, lesbiche. Ma se non possiamo più insultare le persone diverse da noi, come faremo a sentirci migliori?”.

Punto due, questa legge cercherà di limitare le discriminazioni di genere. Immaginate i vostri bambini a scuola che non potranno più portare il rosa se sono femmine e il blu se sono maschi, ma saranno costretti a indossare, l’arancione! Il più tremendo colore gender fluid dell’universo. Un colore de merda!

Punto tre, questa legge tutelerebbe I TRANS, cioè quegli uomini che si trasformano in donne, e voi volete veramente che gli uomini ci rubino i privilegi che noi donne ci siamo conquistate in secoli e secoli di patriarcato? Tipo il privilegio di essere molestate, di guadagnare meno e di sederci su comodi divani al posto che su delle scomodissime sedie come Ursula, come cosa? NO, NON LO VOGLIAMO!

Quindi se la pensate come me, non sostenete la petizione per la calendarizzazione del DDL Zan, NON sostenete un mondo sempre più color arancio e gender fluid, ma un mondo con sempre meno diritti e più privilegi.