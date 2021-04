Csaba dalla Zorza di Cortesie per gli Ospiti sostiene il DDL Zan: “Sono per i diritti, fatemi aprire il Pride!”

2 minuti di lettura

Il bon ton nella televisione italiana ha il volto di Csaba dalla Zorza. Nata tra le cucine di Sky, cresciuta fra i fornelli di Discovery, Csaba è senza dubbio una delle conduttrici di cooking show più amate del piccolo schermo. A contraddistinguerla la sua eleganza e compostezza, sempre impeccabile anche nei giudizi a Cortesie per gli ospiti, a cui dal 2018 partecipa come esperta di galateo.

All’indomani dell’esordio di The Modern Cook, suo nuovo show in onda su Food Network, Csaba Della Zorza è stata intervistata da Francesco Canino su FQMagazine, per cui ha risposto anche a domande relative all’attualità. “Per me la diversità è un fattore positivo, alimenta i rapporti e i confronti in tutte le famiglie“, ha rivelato a proposito della sua indole progressista, solo apparentemente in contrasto con il suo old-fashioned style:

Famiglie, anche quelle gay. Io vedo la famiglia come tradizionale, ma sono anche sicura che oggi può prescindere dal sesso di chi la compone e sono felice di sapere che chi si ama possa sposarsi con l’unione civile. E non lo dico per strizzare l’occhio al marketing, come fanno tanti personaggi famosi. Anzi, faccio un appello: vorrei aprire il prossimo Pride, invitatemi.

All’autocandidatura per rappresentare il prossimo Pride, magari quello della sua Milano, Csaba dalla Zorza ha espresso anche il suo pensiero circa l’approvazione del DDL Zan, la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, in attesa di calendarizzazione al Senato:

Io sono per i diritti delle persone. Non voglio avere pregiudizi e penso che chi considera le persone “diverse” come “peggiori” di se stesso sia una persona senza intelligenza né capacità di accoglienza o misericordia. Papa Francesco sta indicando una strada di tolleranza e di amore universale che è molto attuale.

Quella di Csaba dalla Zorza è l’ennesima voce che si unisce al coro di artisti e personaggi pubblici italiani a sostegno della legge. Tra questi ricordiamo Fedez, Elodie, Levante, Piero Pelù, Michele Bravi, Paola Turci, Mahmood, il premio Oscar Nicola Piovani, Francesca Michielin, Maurizio Costanzo, Alessandro Cattelan, Alessandro Gassman, Costantino, Malika Ayane, Alessandro Antinelli, Victoria Cabello, Nunzia De Girolamo, Simona Ventura, Dario Vergassola, Enrico Bertolino, Massimo Bottura e i ragazzi dello Stato Sociale.