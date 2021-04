Anche Dario Vergassola sostiene il DDL Zan: “Usciamo da questo Medioevo” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Dopo Enrico Bertolino, un altro comico ha voluto esprimere il proprio sostegno pubblico alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Dario Vergassola, condiviso dai Sentinelli di Milano.

Salve a tutti vorrei sollecitare con questo video in movimento che passi al Senato questa legge approvata alla Camera, che aspettiamo da tanto. Come si chiama, omo, lesbi, trans, forse non l’approvano perché è complicato da dire il nome, poteva avere un nome più facile. Ecco qua, omolesbobitransfobia, mi ha dato un biglietto mia moglie, mio marito, insomma quello che è. Usciamo da questo Medioevo, mandiamo avanti questa legge!