Chat gay: le migliori app per incontri lui x lui

8 minuti di lettura

Le chat gay e per persone bisessuali sono spesso piene di pubblicità, malfunzionamenti, piene di profili fake e poco sicure.

Noi abbiamo selezionato alcune gratis ed altre basate sul modello freemium, ovvero la strategia di marketing che consiste nell’offerta gratuita di una versione base e nella proposta di un abbonamento a pagamento per poter accedere a funzionalità aggiuntive. Ma abbiamo selezionato, in particolare, quelle che offrono la migliore esperienza utente e che, senza troppe difficoltà, permettono di metterti in contatto con il partner ideale per un incontro, sia esso fugace o duraturo.

In questa lista chiaramente non possono mancare alcuni giganti globali delle chat gay, come Grindr, che dal cambio di gestione è decisamente migliorata come applicazione. Ma abbiamo inserito altre app per incontri gay che non tutti conoscono e che potrebbero rappresentare una piacevole sorpresa.

Quali sono le migliori chat gay del momento? Scoprilo in questa nostra nuova classifica.

Wapo – chat LGBT+

La chat LGBT+ Wapo (a differenza della sorella Wapa per donne lesbiche) ha come svantaggio principale il fatto che gli utenti italiani gay e bisessuali non sono moltissimi. Tuttavia, la abbiamo inserita in questa lista perché secondo noi, è tra le migliori a livello di funzionalità e sicurezza.

Oltre ad offrire un modello freemium (con una versione base gratuita ed una premium a costi decisamente più bassi rispetto ad altre app come Grindr), Wapo ha una grafica accattivante e tra i servizi presenti nella versione base ci sono i seguenti:

Possibilità di caricare fino a 100 contatti nelle tue vicinanze;

nelle tue vicinanze; Scrittura e ricezioni di messaggi illimitata , senza costi. A differenza di altre app, puoi mandare in chat messaggi e videomessaggi gratuitamente;

, senza costi. A differenza di altre app, puoi mandare in chat messaggi e videomessaggi gratuitamente; Un ampio raggio di “azione”.

Le funzionalità gratuite, l’affidabilità, l’assistenza tempestiva e 24/7 rendono interessante questa app che, nonostante sia ancora poco conosciuta tra le persone gay e bisessuali, ha delle grandi potenzialità.

Qui i link per scaricarla.

App Store iOS: Wapo: Appuntamenti e Chat Gay

Play Store Android: Wapo: App per chat, appuntamenti e incontri gay

Daddy Gay Chat

Sito internet con numerosi profili di “sugar daddy” italiani, Daddy Gay Chat è il luogo virtuale ideale dove conversare e organizzare appuntamenti con gay, solitamente dai 40 anni in su e il cui fascino non è dettato tanto dalle caratteristiche fisiche, ma da altri aspetti ritenuti più importanti rispetto alla mera fisicità. Quindi, si tratta di una piattaforma molto più inclusiva e dove il bodyshaming non è solitamente contemplato e accettato.

Alla registrazione viene proposto un 30% di sconto per attivare la modalità premium. L’abbonamento per 3 mesi, con lo sconto del 30% viene 11,99 euro al mese. Per un mese viene, invece, 26,59 euro. I benefici degli iscritti premium sono l’invio di messaggi e “flirt” illimitati, la possibilità di guardare tutte le foto in formato intero, la possibilità di vedere chi ci segue e vorrebbe incontrarci, nonché la possibilità di cercare gli utenti per interesse, nome ed altro.

Ad ogni modo, se non si è interessati a pagare l’abbonamento plus, Daddy Gay Chat resta una piattaforma gratuita con molte funzionalità interessanti. Dal sito, nella sua versione basic, è possibile accedere a più stanze, tra cui quella dei “gay maturi”, quella per gli amanti dei piedi e quella per “sesso crossdresser”. Qui puoi avviare conversazioni nella chat di gruppo, contattare direttamente la persona che ti interessa ed avviare una diretta streaming con la tua webcam.

L’assistenza clienti risponde tempestivamente a domande e ad eventuali problemi.

Web: Daddy Gay Chat

Gay.it – Gay chat Italia gratuita

Gay.it, oltre ad essere il sito di notizie LGBT+ più letto in Italia con oltre 1 milione di utenti attivi al mese, ha all’interno del suo network una chat gay totalmente gratis e in italiano, un’eccezione nel panorama delle app per incontri omosessuali e bisessuali.

L’applicazione di gay.it, scaricabile da App Store e Play Store per tutti i dispositivi iOS e Android, è stata sviluppata per essere una chat velocissima attraverso la quale condividere testi ed immagini, con un approccio, tuttavia, un po’ diverso dalle tradizionali app di incontri gay come Grindr e Romeo.

Mentre la sezione news con il meglio dell’informazione LGBT+ è consultabile senza previa registrazione, per accedere alla sezione chat e community della app tutti i profili devono essere verificati con un numero di cellulare (non verrà mai reso pubblico). Questa scelta è stata fatta per garantire maggiore sicurezza e meno profili falsi: i pochi secondi richiesti per verificare l’account rendono l’ecosistema più sano e sicuro per tutti.

Altra novità nel panorama delle app è, come abbiamo accennato, il fatto di essere esclusivamente in lingua italiana. Questo può rappresentare un limite per un’azienda digitale come la nostra, rispetto ai giganti globali che hanno monopolizzato il mercato delle chat gay come Grindr. Al contempo, c’è il grande vantaggio di offrire un’informazione più utile e pertinente per la community LGBTQ+ italiana ed aiutare le persone ad entrare in contatto con altre persone gay italiane, realmente esistenti e non fake, come spesso capita in applicazioni per incontri omosessuali dal bacino di utenza più ampio.

Per approfondire di più su questa applicazione, leggi questo articolo: Chat Gay gratis e non solo: news LGBTQ e community in un’unica app.

Qui di seguito i link per scaricare la nostra chat gay gratis:

App Store iOS: Gay.IT: 1 milione di amici gay

Play Store Android: Gay It! chat, amici, notizie dal mondo LGBTQ+

Gaydar – chat gay e bisex

Sia che tu voglia mirare ad un incontro occasionale sia che tu abbia come obiettivo quello di una relazione seria, questa chat gay e bisex è una delle migliori piattaforme gratis per incontrare il tuo partner ideale. Ad oggi Gaydar oltre 6 milioni di utenti reali provenienti da svariati Paesi del mondo.

Si può accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo: da Web e da app presenti sugli store Android (da 5.0 e versioni successive) e iOS (da 11 e versioni successive). Inoltre, a differenza di altre applicazioni per incontri LGBTQ+, questa piattaforma offre una personalizzazione del profilo dettagliata e presenta delle features che non tutti hanno: dalla gaydar radio (puoi condividere musica con altre persone gay e bisex) alla gaydar travel (ti consente di condividere piani ed itinerari per quanto riguarda i tuoi prossimi viaggi) fino alla funzione blur (ti permette di proteggere la tua identità tramite la sfocatura della tua immagine di profilo).

Gaydar, la chat per persone gay e bisex, richiede la registrazione e questo è un vantaggio poiché durante la navigazione alla ricerca del tuo partner, incontrerai solo profili reali e verificati.

Per quanto riguarda la ricerca dei profili, il sistema di filtraggio è discreto: quello che devi fare è semplicemente impostare le tue preferenze e gli algoritmi di Gaydar faranno il loro lavoro.

Se diventi un utente premium, chiaramente le funzionalità aumentano: potrai visualizzare l’elenco di chi curiosa il tuo profilo; potrai caricare fino a 100 foto private e 50 foto pubbliche; gli annunci vengono completamente disabilitati; puoi navigare in incognito e cercare senza limiti. Il costo per 3 mesi di abbonamento è di 5,66 USD/mese.

App Store iOS: Gaydar – Incontri Gay e Chat

Google Play Android: Gaydar. App Gay & Bi. Amicizie & Incontri

Web: Gaydar.net

OkCupid – chat LGBTQ+ ed etero

OkCupid, il sito di incontri tra i più inclusivi al mondo, è pensato sia per un target di persone eterosessuali sia LGBTQ+. Questa chat, infatti è la prima ad offrire la più ampia selezione di orientamenti sessuali ed identità di genere (più di 60), oltre ad aver implementato la scelta dei pronomi nei quali le persone si identificano.

In questa applicazione di incontri potrai anche essere certo di ciò che le persone desiderano: se del sesso occasionale, un rapporto di lunga durata oppure una semplice amicizia.

I vantaggi principali sono, quindi, la profilazione dettagliata e l’ottimo sistema di match. Lo svantaggio più grande per l’utente italiano è l’ostacolo linguistico: l’app è in inglese. Non troverai, perciò, molte persone nelle tue vicinanze.

Si tratta, infine, di una chat a modello freemium: gran parte delle funzionalità sono gratis; per accedere ad alcune funzioni esclusive è necessario pagare 19,95 $ per un mese oppure 59,7 $ per 6 mesi.

App Store iOS: OkCupid Chat di incontri per single

Play Store Android: OkCupid: Chat di incontri online

Web: OkCupid.com

Gay.digichat.it – chat gay gratis senza registrazione

In questa chat gay chat italiana e gratuita non è necessaria alcuna registrazione e non c’è la possibilità di inserire una foto profilo. Potremmo definirla più che altro una bacheca live dove le persone pubblicano, spesso in maniera molto esplicita (e senza limite al pudore), i propri “annunci” di ricerca del partner.

Il fatto che non sia prevista la registrazione e che non sia possibile farsi riconoscere (almeno in fase iniziale), la modalità di ricerca è praticamente inutile. Puoi, tuttavia, cercare un nome in particolare nel filtro che trovi al di sopra degli utenti, ma gran parte delle persone utilizzano nickname complicati, quindi dovresti conoscere esattamente il nome profilo che ti interessa.

Ad ogni modo, puoi inviare una tua foto quando ti trovi direttamente in chat con una singola persona ed eventualmente organizzare con lei una successiva videochiamata.

Gli svantaggi di questa chat gay sono più numerosi dei vantaggi. Tuttavia, se cerchi incontri veloci e fugaci senza lasciare molti segni su Internet, questa Web App fa sicuramente al caso tuo ed è di certo una tra le più comode ed intuitive.

Ti lasciamo qui di seguito il link per accedere: gay.digichat.it/

Grindr – chat gay

È inutile negarlo. Se sei alla ricerca di una relazione stabile, Grindr, la chat gay più famosa al mondo non è proprio l’ideale. Qui, come d’altronde nella maggior parte delle piattaforme di incontri omosessuali, il sesso occasionale con altri uomini è l’aspirazione maggiore per gli utenti.

Se, invece, è proprio il sesso gay quello che cerchi … Beh, hai scelto una tra le migliori app per incontri!

Grindr non ha bisogno di molte presentazioni, vista la grande notorietà. Il successo di questa chat gay deriva principalmente dal fatto che creare un account è semplicissimo (basta una mail ed un nome/cognome), oltre all’intuitività di utilizzo, alle nuove e sempre aggiornate funzionalità.

L’abbonamento mensile alla versione premium “Xtra” è di 19,99 dollari. Quello annuale Xtra è di 99,99 dollari. C’è poi l’annuale illimitato che costa 300 dollari circa.

App Store iOS: Grindr – Chat gay

Play Store Android: Grindr – Incontri e chat gay