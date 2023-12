Svizzera, uomini gay drogati e derubati in casa dopo aver incontrato sconosciuti online

2 min. di lettura

Con un metodo ben collaudato, individui malintenzionati adescano uomini gay attraverso app di incontri e chat tematiche. Gli appuntamenti, organizzati di persona, si trasformano poi in trappole in cui le vittime vengono drogate e derubate.

Casi simili sono stati segnalati su tutto il territorio Svizzero e non solo, da Ginevra a Zurigo, fino a Berna, i cantoni di Vaud, Basilea, Campagna, ma anche in Austria e in Germania.

Le autorità svizzere, di fronte a una situazione ormai endemica, hanno avviato un’indagine di portata internazionale. Tuttavia, la natura stessa di questa truffa di ampio raggio mantiene alto il livello di rischio.

Per proteggersi da queste operazioni criminali, il primo passo è identificare i fattori di rischio. I malviventi tendono a sfruttare piattaforme potenzialmente anonime, come romeo.com o hunqz.com, utilizzando profili falsi per contattare le vittime.

Un secondo campanello d’allarme è la fretta. I criminali insistono per organizzare al più presto l’incontro a casa della vittima, senza rivelare molte informazioni personali.

I resoconti dalla Svizzera descrivono un modus operandi articolato: il criminale, mediante un inganno, somministra stupefacenti alla vittima, approfittando del suo stato di incoscienza per derubarla. Un metodo estremamente pericoloso, poiché gli effetti collaterali delle droghe variano da individuo a individuo.

La polizia di Zugo raccomanda a tutti coloro che utilizzano piattaforme di questo tipo – cittadini svizzeri e non – di esercitare una vigilanza particolare e di evitare incontri a casa propria in caso di sospetti o sensazioni negative.

È sempre bene conoscere un potenziale partner – anche solo per un’avventura di una notte – in zone frequentate, per poi spostarsi successivamente in un luogo più intimo quando la situazione appare sicura.

Sollecitano, inoltre, chiunque abbia avuto esperienze simili o sia stato vittima di tali crimini a contattare le proprie autorità locali. Le testimonianze sono fondamentali un’indagine coordinata che possa finalmente sgominare una potenziale organizzazione criminale.

